Kłopoty z zasypianiem ? Maska do spania może odmienić życie

Na rynku jest obecnie wiele zaawansowanych technologicznie gadżetów ułatwiających zasypianie. Jest wiele produktów do wyboru - od urządzeń do noszenia, przez wymyślne lampki, po czujniki poduszki materaca i kojący biały szum. Gdyby jednak jedynym, czego potrzebujesz, aby zasnąć, był mały kawałek materiału zakrywający oczy?

Jak działają maski do spania

Maski do spania działają przez blokowanie sztucznego światła. Światło, zwłaszcza w nocy, może zakłócać wewnętrzny zegar biologiczny, który pomaga regulować rytm snu i czuwania. Ekspozycja na sztuczne światło hamuje wydzielanie melatoniny, hormonu wywołującego sen, co może prowadzić do zaburzeń snu. Zadaniem melatoniny jest sygnalizowanie mózgowi, że nadszedł czas na sen, więc ekspozycja na światło, zwłaszcza w nocy, wysyła do mózgu niewłaściwy sygnał, co może zaburzać zdolność do szybkiego zasypiania.

W zależności od miejsca zamieszkania, sztuczne światło może obejmować latarnie uliczne, oświetlenie otoczenia w sypialni (np. światło zegara) oraz największego winowajcę zaburzeń snu: światło z telefonów i urządzeń elektronicznych. Maski na oczy pomagają blokować to światło, działając jak tarcza. Dostosowują one wewnętrzny zegar organizmu do wschodów i zachodów słońca.

Na co zwrócić uwagę, wybierając maskę do spania

Wybierając maskę, zwróć uwagę na jej kształt, rozmiar, materiał i wagę. Maska do spania powinna być na tyle wygodna, aby nie przeszkadzała Ci w zasypianiu. Jeśli jest zbyt ciasna lub powoduje podrażnienia, nie przyda się na nic.

Należy upewnić się, że maska wygodnie leży na twarzy, ale jest wystarczająco szczelna, aby spełniać swoje zadanie. Chodzi o to, aby nie przepuszczała światła, a jednocześnie nie była tak ciasna, aby powodować ból głowy. Wiele masek do spania dostępnych na rynku jest wyposażonych w regulowane paski, aby maska dokładnie przylegała do głowy.

Maski do spania są wykonane z różnych materiałów.

Bawełna zapewnia uczucie miękkości i jest dość tania. Jedwab jest nieco droższy, ale nie pochłania produktów do pielęgnacji skóry, takich jak kremy pod oczy i kremy do twarzy. Zmniejsza również tarcie wokół delikatnej skóry wokół oczu.

Jeśli jednak szukasz czegoś cięższego, na rynku dostępne są maski pod oczy z obciążnikiem, które wywierają lekki nacisk w celu złagodzenia stresu.

Niektóre maski są wykonane z jasnych tkanin lub nie zakrywają wystarczającej powierzchni, aby w pełni zablokować światło. Inne maski do spania są zaprojektowane tak, aby uzyskać efekt zaciemnienia, który nie przepuszcza żadnego światła. Jest to szczególnie ważne, jeśli zauważysz, że nawet najmniejsza ilość światła wpływa na jakość Twojego snu.