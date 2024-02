Jaki smażalnik do pączków sprawdzi się w Twojej cukierni?

Do pysznych wypieków, które na co dzień oferowane są w cukierniach i sklepach, należą pączki. Jednak ich produkcja wymaga zanurzenia w gorącym oleju. Właśnie w tym celu powstał smażalnik – urządzenie, które pozwala szybko i sprawnie przygotować nawet duże ilości słodkości.

Rozszerz asortyment swojej cukierni – zainwestuj w smażalnik

Mnogość słodkości eksponowanych na cukierniczych ladach może zaskoczyć. Jednak niektóre wypieki cieszą się szczególną popularnością wśród klientów. Należą do nich pączki – z różanym nadzieniem, posypane cukrem pudrem lub ze słodką polewą. Są one symbolem Tłustego Czwartku. Aby zaspokoić zróżnicowane gusta klientów i jednocześnie dostarczyć słodkości w odpowiedniej ilości, wiele cukierni inwestuje w maszyny. Jedną z nich jest smażalnik do pączków, który – jak wskazuje nazwa – pozwala usmażyć pączki.

Jak działa smażalnik do pączków? Obsługa tych urządzeń jest prosta. W sklepie hert.pl zamówić można zaawansowane automatyczne smażalniki. Czym się one wyróżniają? Mówiąc najprościej, pozwalają zaoszczędzić czas – są wyposażone choćby w następujące rozwiązania:

możliwość stworzenia programów – to eliminuje potrzebę ustawiania maszyny przed każdą produkcją;

automatyczne zamykanie i otwieranie pokrywy – zwiększa to bezpieczeństwo użytkowania;

możliwość ustawień manualnych – gdy pracownik testuje nowe przepisy, może przejąć pełną kontrolę nad smażalnikiem.

Smażalnik nie tylko do pączków – rozszerz asortyment swojej cukierni

Mimo nazwy smażalnik do pączków można wykorzystać do przygotowania wielu produktów, które wymagają zanurzenia w tłuszczu. Zakup smażalnika to prosty sposób, aby rozszerzyć ofertę – zaproponować odbiorcom (sklepom, cukierniom czy restauracjom) nowe wyroby. Świetnymi przykładami są choćby kulki serowe, gniazdka, donaty i faworki. Te ostatnie są szczególnie popularne w Tłusty Czwartek – wielu klientów wybiera je jako alternatywę dla nadziewanych pączków.

Jeżeli cukiernia ma na stanie smażalnik, możliwa jest też praca nad własnymi, autorskimi pomysłami na słodkości wymagające etapu smażenia. Taki produkt może być wizytówką cukierni i przyciągać klientów niczym magnes.

Jak wybrać smażalnik do pączków – praktyczne wskazówki

Szeroki asortyment profesjonalnych urządzeń wcale nie ułatwia wyboru. Jaki smażalnik do pączków wybrać? Kluczowe są parametry techniczne – w pierwszej kolejności to właśnie na nie należy zwrócić uwagę. Podstawową kwestią jest wydajność. Jest ona szczególnie istotna dla cukierni, które codziennie przygotowują nawet tysiące pączków czy donatów. Ale istotne są też:

stopień automatyzacji – smażalnik może wyróżniać się w pełni automatycznym cyklem smażenia, a to oznacza, że pracownik wykonuje jedynie załadunek i wyładunek;

system zabezpieczający przed przepalaniem tłuszczu – dzięki temu produkty są takie, jakich oczekują klienci;

poziom zużycia tłuszczu – z perspektywy cukierni niskie zużycie tłuszczu oznacza większe oszczędności, które zawsze są mile widziane.

Zanurzenie w oleju to tylko jedna z kilku czynności, które trzeba wykonać, aby powstał produkt końcowy. Stąd też warto sprawdzić, czy smażalnik może zostać zintegrowany z innymi urządzeniami, np. automatyczną nadziewarką do pączków.