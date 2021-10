Jaki blat z kamienia do białej kuchni?

Blat z kamienia to synonim elegancji, ponadczasowej jakości i najlepszego stylu. Jaki będzie najbardziej pasował do białej kuchni? Podpowiadamy.

Urządzasz kuchnię? Zależy Ci na tym, aby wnętrze wyglądało elegancko i stylowo, zachowując przy tym najwyższą funkcjonalność? Sięgnij po blat kuchenny wykonany z kamienia. Dlaczego właśnie kamień?

Dlaczego warto wybrać blat kuchenny z kamienia?

Naturalny kamień to materiały bardzo trwały, uniwersalny i ponadczasowy. Synonim elegancji, elegancji i wysmakowanej jakości. Odpowiednio konserwowany zachowa swoje właściwości przez długie lata, ciesząc oczy nie tylko świetnym wyglądem, ale także najwyższą funkcjonalnością. Dzięki właściwościom naturalnego kamienia wykonane z nich blaty są odporne na uszkodzenia mechaniczne, wysokie temperatury, ścieranie, plamy oraz substancje chemiczne. Wyróżniają się także niską nasiąkliwością i łatwością konserwacji.

Do jakiej kuchni pasuje blat z kamienia?

Na rynku istnieje obecnie ogromny wybór naturalnych kamieni, w pełni przystosowanych do produkcji blatów kuchennych. Każdy z nich posiada dziesiątki, a często nawet setki odcieni. Znalezienie kamiennego blatu pasującego do nowoczesnej, industrialnej, rustykalnej czy modernistycznej kuchni będzie więc zdecydowanie łatwiejsze, niż możesz przypuszczać.

Jaki blat do białej kuchni?

Biała kuchnia przywodzi na myśl świeżość, czystość i nowoczesność. Jaki blat będzie najbardziej pasował do takiej przestrzeni? Jeśli jesteś pewien, że chcesz, by wnętrze Twojej kuchni zdobił naturalny kamień, przedmiotem wyboru powinien być przede wszystkim jego rodzaj oraz odcień. Najpopularniejsze kamienie naturalne wykorzystywane do produkcji blatów kuchennych to marmur, granit i porfir.

Blat z granitu cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania, stłuczenia i wysokie temperatury. Nie jest nasiąkliwy, przez co łatwo utrzymać go w czystości.

Marmur podobnie jak granit jest ponadczasowym, stylowym materiałem, który świetnie sprawdzi się w nowoczesnych i tradycyjnie urządzonych wnętrzach. Aby zapewnić mu odporność na wilgoć i przebarwienia, niezbędna jest jednak regularna impregnacja.

Blat kuchenny z porfiru wyróżnia się wysoką odpornością na zabrudzenia, działanie środków chemicznych, odkształcenia i ścieranie. Twardy i bardzo trwały jest gwarancją satysfakcjonującego, wieloletniego użytkowania.

Kamienny blat to białej kuchni - jaki kolor?

Przedmiotem dylematu może być także barwa kamiennego blatu do białej kuchni. W zależności od wizji swojego wymarzonego wnętrza możesz sięgnąć po:

biały blat kamienny. Monochromatyczne połączenie sprawi, że kuchnia nabierze minimalistycznego, bardzo nowoczesnego charakteru. Aby uniknąć efektu sterylności, warto przełamać aranżacje barwnymi dodatkami;

kamienny blat w kontrastowym kolorze — np. czarny lub czerwony. Blat w kontrastowym odcieniu nada kuchni dynamiki i „pazura”. Sprawi także, że wnętrze będzie wyglądać oryginalnie i ekstrawagancko;

kamienny blat w jasnym odcieniu szarości lub beżu. Takie połączenie okaże się dobrym wyborem, jeśli chcesz utrzymać kontrasty, jednak delikatniejsze niż w przypadku nasyconych barw.

