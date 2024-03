Jak zdobyć świadczenie urlopowe z SOKA-Bau - warto wiedzieć więcej

Nie podlega dyskusji, że ludzie z naszego kraju są bardzo pracowici. Często nie wykorzystują przysługującego im urlopu, a jeżeli nawet już się na niego zdecydują, przeważnie jest on wykorzystywany na załatwienie bieżących spraw takich jak remonty w domu. Sezon urlopowy zbliża się wielkimi krokami. Jednak już dziś wiadomo, że znaczna część osób nie wykorzysta swojego urlopu. Z tego właśnie powodu postanowiliśmy przypomnieć pracownikom firm budowlanych, by pamiętali o niewykorzystanym urlopie, bo może to dla nich oznaczać dodatkowe pieniądze.

SOKA-BAU - świadczenie urlopowe na wyciągnięcie dłoni

SOKA-BAU to specjalna kasa urlopowa dla pracowników branży budowlanej w Niemczech. Gwarantuje ona wynagrodzenie urlopowe dla pracowników budowlanych, których pracodawcy prowadzą działalność zarówno na terenie Niemiec, jak i innych krajów, w tym np. Polski, jeśli zostali oddelegowani do pracy w Niemczech. Wszystkie przedsiębiorstwa budowlane działające na terenie naszego sąsiada, muszą odprowadzać składki do właściwej kasy urlopowej. Niemiecka kasa urlopowa może naliczyć pracodawcom odsetki karne za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki oraz dochodzić tego typu roszczeń w przypadku nieopłacania tych składek. SOKA-BAU to największa niemiecka urlopowa kasa, a jej głównym zadaniem jest finansowanie roszczeń pracowniczych z tytułu niewykorzystanego urlopu pracowniczego. Prowadzi ona tzw. postępowanie urlopowe, które obowiązuje zleceniodawców niemieckich oraz firmy zagraniczne, delegujące pracowników do konkretnych prac budowlanych na terenie Niemiec.

Wiedza, która pomoże Ci odzyskać Twoje pieniądze - wypłaty z SOKA-BAU należą się wielu osobom

Trzeba pamiętać, że rejestracja działalności gospodarczej w SOKA-BAU musi nastąpić w konkretnym terminie, tak jak i poszczególne, comiesięczne zgłoszenia o niewykorzystanym urlopie przez osoby pracujące. Jest to bezpośrednio powiązane z koniecznością wpłat do kasy urlopowej. Warto tutaj podkreślić, że pracodawcy, którzy nie wykonują tego obowiązku, muszą płacić kary finansowe. Podstawowym dokumentem w tym programie jest specjalny wyciąg z konta pracownika, który pracował w niemieckiej budowlance. Zawiera on wszelkie dane dotyczące ostatnich dwóch lat zatrudnienia takie jak: staż pracy, zarobki, przepracowane dniówki oraz wynagrodzenie urlopowe. Dokumenty takie uzyskuje się najczęściej w marcu lub kwietniu następnego roku po zatrudnieniu w danym miejscu pracy. Aby uzyskać przysługujące nam odszkodowanie, należy złożyć odpowiedni wniosek. Trzeba tutaj podkreślić, że wypłacane później środki podlegają normalnemu opodatkowaniu według obowiązującej skali podatkowej. Należy także pamiętać, że z otrzymanych środków należy opłacić także należną składkę solidarnościową. Istotne jest więc to, że po otrzymaniu wypłaty za określony czas pracy, pracownik otrzymać powinien z kasy urlopowej dokument "Lohnsteuerbescheinigung", będący niemieckim odpowiednikiem polskiej deklaracji podatkowej PIT-11. Znajdziemy tam wszelkie informacje o otrzymanych kwotach pieniędzy, które muszą zostać uwzględnione w niemieckim zeznaniu podatkowym, a także w wielu przypadkach także i w polskiej deklaracji podatkowej, którą powinniśmy złożyć w polskim urzędzie skarbowym.

SOKA-BAU - warto trochę poczekać na własne pieniądze

Pracownica albo pracownik otrzymują zwrot za niewykorzystany urlop po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku. W kasie urlopowej jest on analizowany i po pozytywnej weryfikacji zlecona zostaje wypłata świadczenia. W niektórych sytuacjach pieniądze mogą pojawić się na naszym koncie już po dwóch tygodniach od złożenia wniosku. Trzeba jednak pamiętać o tym, że najczęściej ów proces trawa do sześciu miesięcy. Niezwykle ważne jest, aby przy składaniu wniosku o wypłatę pieniędzy za niewykorzystany urlop w Niemczech, podać aktualny numeru konta bankowego. Dzięki temu będziemy mieć pewność że należne nam środki zostaną bez przeszkód wypłacone.

Jedak nie tylko po zakończeniu pracy w Niemczech w branży budowlanej warto odzyskać środki, jakie niemiecka kasa urlopowa (SOKA BAU) naliczyła za nie wykorzystany do tej pory urlop. Jest to spowodowne tym, iż procedura odyzkiwania środków przewiduje dwa tryby, w których można składać wniosek. Jeżeli zatem nadal pracujesz w budowlance możesz starać się o odszkodowanie z tytułu niewykorzystanego urlopu. Dla pracowników kończących swoją karierę w tej branży przewidziana jest możliwość uzyskania ekwiwalentu za urlop.

Solidne niemieckie rozwiązanie dla pracowników oraz pracownic branży budowlanej

Z tego świadczenia może także skorzystać pracownik albo pracownica, którego pracodawca delegował do pracy za Odrą (jednocześnie odprowadzając składki do SOKA-bau). Warto zweryfikować na własną rękę, czy i ile z opłaconych składek pracodawca odprowadził do instytucji. Szczegółów na temat całego procesu odzyskiwania swoich środków można dowiedzieć się ze strony: https://www.timetax.pl/swiadczenie-urlopowe-z-soka-bau/. SOKA-BAU jest korzystnym systemem zabezpieczenia społecznego dla pracowników zatrudnionych w niemieckiej branży budowlanej, dającym im możliwość wykorzystania należnych im środków finansowych. Gromadzi ona składki od pracodawców oraz oferuje różnorodne świadczenia i ubezpieczenia, mające na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa socjalnego pracowników i pracownic z branży budowlanej. SOKA-BAU pomaga zachować stabilność ludziom, którzy na co dzień ciężko pracują na różnych budowach w całym kraju. Osoby pracujące na tym odcinku w Niemczech, powinny zawsze pamiętać o tym, że mogą starać się o tego typu świadczenie, które im się po prostu należy.