Jak zatrudnić pracowników z Ukrainy?

Z roku na rok w Polsce przybywa osób z Ukrainy. Szukają oni tutaj schronienia, pracy, szansy na rozwój, a przede wszystkim stabilizacji. Takie poczucie może im dać między innymi legalne i godziwe zatrudnienie. Jedną z form takiego zatrudnienia oferują agencje pracy, które zajmują się zatrudnianiem pracowników krajowych oraz zagranicznych na optymalnych warunkach.

Agencja pracy – zatrudnienie pracowników z Ukrainy

Wielu z przybywających do Polski Ukraińców jest wykwalifikowanymi i rzetelnymi pracownikami w swoich branżach. Szukają oni legalnej pracy, aby móc w naszym kraju rozwinąć swoje umiejętności. Są to bardzo dobrzy pracownicy w sektorach usług, budowlanym, rolniczym, informatycznym czy medycznym. Jeśli nie wiesz, jak pozyskać tych pracowników do swojej firmy, to bardzo dobrym pomysłem będzie skorzystanie z usług agencji pracy.

Pracownicy z Ukrainy – agencja pracy pomaga w znalezieniu pracowników odpowiadających Twoim wymogom, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę do wykonywania określonego stanowiska. Za pośrednictwem agencji pracy znajdziesz fachowców w różnych dziedzinach, nawet tych bardzo specyficznych.

Co ważne, agencje pracy nie tylko znajdują pracowników z koniecznymi wykształceniem i umiejętnościami, ale również zajmują się innymi ważnymi kwestiami związanymi z zatrudnieniem obcokrajowców, a w tym:

uzyskaniem zezwolenia na pracę;

uzyskaniem kart pobytu (w przypadku cudzoziemców z innych państw – wiz);

legalizacją pobytu, a w tym do pełnego pakietu świadczeń, wynagrodzenia i urlopu (pracownicy z Ukrainy zatrudniani są na tych samych zasadach, co Polacy);

innymi istotnymi aspektami zatrudnienia (czasami może to być nawet np. znalezienie lokum do mieszkania).

Jak więc widać – wsparcie agencji pracy może okazać się kluczowym elementem w zatrudnieniu dobrych, zaufanych pracowników. Jest to nie tylko kwestia zatrudnienia wyspecjalizowanych pracowników, ale także pewności, że przebywają oni w Polsce w godnych i legalnych warunkach życia.

Jak znaleźć zaufaną agencję pracy?

Szukanie zaufanej agencji pracy należy rozpocząć od poczytania opinii w Internecie. Obecnie ludzie chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi współpracy z różnymi miejscami, dlatego warto przeczytać opinie o poszczególnych agencjach.

Warto też wejść na stronę internetową i media społecznościowe wybranej agencji pracy, aby zobaczyć czym dokładnie się zajmuje i jakie wartości wyznaje. Należy również zapoznać się z tym, jakie ma oferty pracy oraz w jakich rejonach kraju można skorzystać z jej usług.

Dobrze jest też słuchać się swojego wewnętrznego głosu, który często jest sprawdzonym doradcą. Po rozmowie z agencją pracy będziesz wiedzieć, czy chcesz podjąć się z nią współpracy, czy jednak szukasz dalej.

Wybór zaufanej agencji pracy może być czasochłonny, jednak warto wybrać sprawdzoną firmę, aby proces zatrudniania nowych pracowników z Ukrainy przebiegł sprawnie i legalnie. W końcu dzięki temu zyskasz kompetentną kadrę!