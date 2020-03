Jak prawidłowo dobrać rolety dachowe?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Okna są niezwykle ważną częścią pomieszczenia. Nie tylko wpuszczają światło dzienne, ale są swego rodzaju ozdobą każdego wnętrza. Z tego powodu tak ważna jest właściwa i praktyczna aranżacja okienna.

Musi być ona nie tylko praktyczna i funkcjonalna, ale także i estetyczna oraz stylowa. Aranżując poddasze często bardzo trudno jest dobrać właściwe osłony okienne, ze względu na specyficzne ułożenie wnętrz położonych na poddasz. Skosy zapewniają przytulną i intymną atmosferę, jednakże potrafią też przyczyni się do kłopotów z odpowiednim doborem mebli, które ze względu na metraż, bardzo często muszą być robione na wymiar. Rozwiązaniem problemu ze zalezieniem odpowiednich osłon okien połaciowych, są rolety dachowe. Czym charakteryzują się rolety dachowe i dlaczego są tak bardzo popularnym rozwiązaniem?

Rolety dachowe, czyli stylowe i funkcjonalne osłony okienne

Rolety dachowe z pozoru przypominają tradycyjne rolety, lecz tylko na pierwszy rzut oka. Zostały one tak zaprojektowane, by roleta mogła być jak najbliżej skrzydła drzwiowego i tafli okna. Takie rozwiązanie pozwala na skuteczne wyeliminowanie problemu trzepoczącej na wietrze rolet, nawet w przypadku, gdy okno jest szeroko otwarte. Kolejną różnią pomiędzy tradycyjnymi roletami, a ich dachowymi odpowiednikami jest brak tradycyjnego mechanizmu sterującego, jak koraliki, czy sznurek. Rolety dachowe wyposażone są w system, który samoistnie zwija roletę do kasety. Takie rozwiązanie jest nie tylko praktyczne, ale i bardzo estetyczne, ponieważ poza roletę nie wystają żadne jej części. Trzy poziomy, na których można ustawić roletę sprawiają, że możliwa jest bardzo precyzyjna manipulacja zaciemnieniem pomieszczenia. Na szczególną uwagę zasługują rolety dachowe od firmy karnix.pl, która słynie z najwyższej jakości swoich produktów.

Wzory, kolory i rodzaje materiałów, czyli jak dobrać rolety dachowe do konkretnego pomieszczenia

Uniwersalność rolet dachowych pozwala na dobranie ich do każdego rodzaju i stylu wnętrza. Charakteryzują się one minimalistyczną oraz elegancką formą, dlatego są szczególnie polecane do pomieszczeń urządzonych w nowoczesnych stylach, w których króluje minimalizm i prostota. Jeśli chodzi o materiał rolety, to wybór jest w tym wypadku także bardzo szeroki. Stawiając na materiał zaciemniający, skutecznie zaciemnimy dane wnętrze. Ten rodzaj materiały jest polecany w przypadku sypialni, ponieważ nikt nie lubi być budzony promieniami słońca padającymi prosto w oczy. Kolejnym rodzajem materiału w roletach dachowych jest materiał metalizujący, który skutecznie izoluje termicznie dane pomieszczenie. Oznacza to, że latem wnętrze nie będzie nadmiernie się nagrzewać, a w zimie wolniej się ochładzać. Kolory w jakich dostępne są rolety dachowe pozwalają dostosować je do wnętrza urządzonego w każdym stylu. Rolety dachowe idealnie nadają się do sypialni, salonu, łazienki, czy pokoju dziecięcego urządzonego na poddaszu.



