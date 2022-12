Jak nauczyć dzieci i młodzież świadomego korzystania z nowych technologii

Dzisiejsze dzieci i młodzież wychowują się w świecie cyfrowym, a technologia otacza ich na każdym kroku. Trudno zabronić im korzystania z dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą współczesność – z drugiej strony psychologowie biją na alarm: najmłodsi coraz częściej mają problemy z nawiązywaniem kontaktów w realnym świecie, nie potrafią koncentrować się dłuższy czas na jednym zadaniu i wyraźnie ograniczają swoją aktywność fizyczną.

W sobotę, 19 listopada w Szkole Podstawowej Strumienie w Józefowie pod Warszawą, odbyła się konferencja edukacyjna „Homotechnicus. Wyzwania pokolenia Alfa i ewolucja edukacji”. „Pokolenie Alfa jest niezwykłe, zatem i ich edukacja nie może być zwykła.” – mówi Paulina Moneta, przedstawicielka organizatorów wydarzenia.

Jak pokazują wyniki badań, przeprowadzonych przez prof. SWPS Krystynę Rymarczyk we współpracy z onEVO, trening z wykorzystaniem interaktywnych gier na Magicznym Dywanie onEVO nie tylko wspiera rozwój fizyczny, ale także poznawczy dzieci. Stworzone wraz z ekspertami aplikacje wyświetlane są na podłodze, a dzieci poprzez ruchy rąk i nóg rozwiązują poszczególne zadania. W zależności od gry, jej przebieg wymaga od uczniów współzawodnictwa lub współpracy. Wykazano, że 6-tygodniowy trening (5 dni w tygodniu po 45 minut) wiązał się z poprawą koncentracji, elastyczności poznawczej jak i pamięci operacyjnej u badanych 9-latków.

W ramach konferencji odbył się także panel dyskusyjny, w którym nauczyciele, pedagodzy oraz psychologowie wskazywali, jak można wykorzystać nowe technologie w szkole XXI wieku. Doktor Maciej Kawecki, prowadzący konferencję oraz moderator panelu dyskusyjnego zauważa, że odpowiednie aplikacje na telefon dają możliwość nauczycielowi zweryfikowania wiedzy uczniów, a sami uczniowie zapewne przyjmą tę formę z radością. Eksperci podkreślali także, że technologia stała się swoistym oknem na świat, okazją do „doświadczenia niedoświadczalnego”, szczególnie w odniesieniu do dzieci ze specjalnymi potrzebami. Mowa tu o uczniach z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, ale także o osobach z zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy z dysleksją.

Nie zapomniano także o aspekcie ekologicznym, o przysłowiowym „wyciąganiu dzieci z ławek” – czy to z pomocą interaktywnych tablic i podłóg, czy też klasycznymi metodami – poprzez spacer do parku czy lasu. Podczas konferencji zwrócono także uwagę na problem uzależnień od telefonu czy Internetu. Jak podkreśla prof. SWPS Krystyna Rymarczyk - problem nie bierze się znikąd – jeśli dziecko nieustająco widzi rodzica wpatrzonego w telefon, przyjmuje to za normę. Pamiętajmy - dzieci uczą się poprzez naśladowanie, a na nas rodzicach i pedagogach spoczywa zauważanie pierwszych symptomów uzależnienia.

Jako remedium wskazywano świadome, bezpieczne i przemyślane wprowadzanie dzieci do świata nowych technologii. Wykorzystywanie w toku zajęć pomocy takich jak Magiczny Dywan onEVO nie tylko uczy dzieci ekologii, angielskiego czy zasad zdrowego żywienia, ale także kształtuje w nich umiejętność zdrowej rywalizacji czy współpracy. Magiczny Dywan daje szansę na naukę oraz odkrywanie świata pod czujnym okiem nauczyciela.

Nie samą teorią człowiek żyje! Po inspirujących prelekcjach i panelu dyskusyjnym, uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w praktycznych szkoleniach z wykorzystania Magicznego Dywanu onEVO.