Jak cię widzą...

Codzienna pielęgnacja twarzy to gwarancja zdrowia i dobrego samopoczucia zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn – w końcu twarz jest pierwszą częścią ciała, na którą zwracamy uwagę, zawierając nowe znajomości. Dobrze więc do pielęgnacji twarzy zastosować kosmetyki sprawdzone, o niezawodnym działaniu. Jak jednak w gąszczu rozmaitych specyfików się nie zagubić i wybrać najlepszy produkt?

Kosmetyki do codziennego dbania o skórę twarzy powinny ją oczyszczać, ale także tonizować i odżywiać oraz nawilżać. Przed zastosowaniem należy sprawdzić skład danego preparatu, a im bliżej pochodzenia naturalnego są jego składniki, tym lepiej i bezpieczniej dla naszej skóry. Dobrze więc, by produkt zawierał skwalan (skład podobny do ludzkiego sebum) oraz oleje naturalne, bogate w witaminy, minerały, ale też i kwasy tłuszczowe. Bezwzględnie należy unikać wszelkich składników chemicznych.

Nie dla każdego

Kosmetyki do pielęgnacji twarzy należy dobierać odpowiednio do swojego typu skóry. Coś, co sprawdza się w przypadku znajomych, niekoniecznie musi zadziałać z naszym typem skóry. Innego preparatu będzie wymagała skóra sucha i wrażliwa – tu sprawdzi się kosmetyk o działaniu łagodzącym i regeneracyjnym, innego natomiast skóra problematyczna i mieszana – w tym przypadku dobrym rozwiązaniem będzie koncentrat do cery problematycznej o działaniu antyseptycznym, antybakteryjnym, ale też przeciwzapalnym. Warto pamiętać, iż stany zapalne i wypryski towarzyszą nie tylko problemom nastolatków, ale dotyczą osób w każdym wieku. Jeszcze innego preparatu będzie wymagała skóra dojrzała. Dla tego typu warto zastosować kosmetyk o działaniu odmładzającym, przeciwstarzeniowym. Jego regularne stosowanie pozwoli zwiększyć elastyczność i jędrność skóry, ale też wygładzi zmarszczki.

Trudno też znaleźć preparaty, które posiadają naturalny skład, lub które mają niezwykle silną koncentrację. Ich stosowanie natomiast może znacznie poprawić kondycję naszej skóry.

Koncentrat do pielęgnacji twarzy łatwo pomylić z serum do twarzy. Choć ten pierwszy jest bogatszy w składniki, dzięki czemu do skóry i naskórka dociera więcej substancji odżywczych. W przeciwieństwie do serum nie pozostawia też tłustych plam, zachowując doskonałe wchłanianie się.

Nie tylko twarz

Równolegle z dbałością o skórę twarzy należy wykazać troskę o resztę ciała. Seria żeli pod prysznic dedykowana mężczyznom pozwoli doskonale taką pielęgnację zachować.

Kosmetyki przeznaczone dla pielęgnacji mężczyzn zostały opracowane na podstawie badań przeprowadzonych w tej właśnie grupie odbiorców, dzięki czemu doskonale wpisują się w ich potrzeby. Dedykowane do codziennej pielęgnacji żele pod prysznic pozwalają zachować czystą skórę, nie podrażniając jej. Szampony dla mężczyzn pozostawiają miękkie i przyjemne w dotyku włosy, jednocześnie dbając o odpowiednie nawilżenie skóry głowy. Dostępne są również peelingi dla mężczyzn. Wszystkie natomiast posiadają aromatyczny, typowo męski zapach.

Kosmetyki można nabyć w pojedynczych egzemplarzach lub eleganckich kompletach prezentowych.