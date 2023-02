Koniak to wysokiej klasy napój alkoholowy pochodzenia francuskiego. Jest wytwarzany wyłącznie z winogron znanych ze swoich doskonałych właściwości aromatycznych, uprawianych w regionie Cognac we Francji. Poznaj z nami bliżej ten wyjątkowy alkohol i sprawdź, ile kosztuje najlepszy koniak!

Koniak - chroniony prawem alkohol

Używanie nazwy koniak (https://eszampan.pl/22-koniak) jest regulowane prawem francuskim. Jest to AOC (Appellation d'Origine Contrôlée – kontrolowana nazwa pochodzenia) i należy spełnić trzy główne wymagania. Po pierwsze, koniak musi być wyprodukowany z określonych odmian winogron, takich jak Ugni Blanc. Po drugie, musi być dwukrotnie destylowany w miedzianych alembikach. Po trzecie, koniak musi leżakować w dębowych beczkach przez co najmniej dwa lata. Dzięki tym wymaganiom oryginalny koniak prezentuje specyficzne aromatyczne i owocowe aromaty winogron, tworząc aksamitny i bogaty w doznania alkohol najwyższej jakości.

Region Cognac jest podzielony na sześć regionów uprawy. W każdym z nich powstają jedyne w swoim rodzaju gatunki koniaku. Pomimo specyfiki produkcji na stosunkowo niewielkim obszarze, koniak jest dostępny dla każdego na całym świecie.

Jak wytwarza się koniak?

Po zebraniu winogrona poddawane są procesowi fermentacji przez pięć do siedmiu dni. Powstały w ten sposób napój zawiera zwykle od 8,5 proc. do 9,5 proc. objętości alkoholu. Następnie jest dwukrotnie destylowany w miedzianych alembikach, które wytwarzają bezbarwny alkohol zwany z francuskiego eau-de-vie. Następnie alkohol dojrzewa w beczkach z dębu przez co najmniej dwa lata, a gdy jest gotowy, to jest mieszany z koniakami o różnym wieku i właściwościach, aby stworzyć produkt końcowy. Oznaczenie wieku na butelce odnosi się do najmłodszego składnika w mieszance.

Jak pić koniak?

Niezależnie od tego, czy pijesz sam, czy z przyjaciółmi, czysty, czy jako część koktajlu, koniakiem można delektować się na wiele różnych sposobów. To wszechstronny napój, dobry na wiele okazji. Podczas aperitifu koniak jest zwykle spożywany sam, ale dodanie odrobiny wody ujawnia więcej owocowych, kwiatowych i korzennych aromatów i sprawia, że ​​degustacja jest łagodniejsza. Podobnie dodanie kostek lodu rozcieńczy koniak i zmniejszy procent alkoholu, co ujawni inne aromaty, jednocześnie czyniąc smak bardziej orzeźwiającym. Gdy kostki lodu topnieją powoli, to odkrywają nowe aromaty. Koniak można spożywać nawet w stanie zamrożonym, co sprawia, że ​​płyn jest bardzo lepki. Koniak dobrze komponuje się z owocami morza: ostrygami, homarami lub sushi. W przypadku prostego drinka jako aperitif, koniak można spożywać z tonikiem lub piwem imbirowym. To wydobywa nuty świeżych owoców. Warto eksperymentować i samemu szukać nowych połączeń i smaków.