ESTA - o co chodzi z rejestracją podróży do USA

Polska uczestniczy w Programie Ruchu Bezwizowego do Stanów Zjednoczonych. Nie oznacza to jednak, że na terytorium USA dostaniemy się bez żadnych formalności.

USA bez wizy

Od 2019 roku Polska należy do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program). Warto mieć na uwadze, że nie każda podróż może odbyć się na zasadach tego programu. Polacy mogą bez starania się o wizę wjechać na terytorium Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i służbowych oraz na nie więcej niż 90 dni. Jeśli do USA wybieramy się na przykład po to, aby podjąć pracę czy studia, konieczne będzie posiadanie wizy. Warto więc postarać się o nią, jeśli przypuszczamy, że nasz wyjazd może się przedłużyć lub, iż w czasie pobytu w USA pojawią się przed nami możliwości zawodowe. Na pewno zdobycie wizy przed wyjazdem będzie bardziej opłacalne niż powrót do Polski, przechodzenie całej procedury i ponowny wylot do Stanów Zjednoczonych. Wizy nie można bowiem załatwić będąc w USA.

ESTA - formalności przed wyjazdem

Warto mieć na uwadze, że nawet podróżując do Stanów Zjednoczonych bez wizy, pewnych formalności nie unikniemy. Wciąż działa system ESTA – Elektroniczny System Autoryzacji Podróży. Każda osoba, która podróżuje do USA (a nie posiada ważnej wizy) musi zarejestrować się w systemie. Po co? Robi się to ze względów bezpieczeństwa. Rejestracja jest o tyle wygodna, iż nie wymaga wizyty w placówce dyplomatycznej, cały proces odbywa się online. Wniosek o autoryzację składa się na oficjalnej stronie amerykańskiego departamentu Bezpieczeństwa Narodowego. rejestracja w ESTA kosztuje 4 dolary, a jeśli przebiegnie ona pomyślnie, system pobiera dodatkowo 10 dolarów. Jest to więc kwota nieporównywanie mniejsza od ceny rozpatrzenia wniosku wizowego (160 dolarów).

Samo wypełnienie wniosku nie jest skomplikowane, zajmuje nieco ponad kwadrans. Podać należy dane osoby, która chce się zarejestrować, informacje odnośnie aktywności w social mediach, miejsce zatrudnienia (aktualne lub ostatnie) i opis planowanej podróży. W systemie ESTA zostaniemy też zapytani o choroby zakaźne, kryminalną przeszłość czy wizyty w krajach wysokiego ryzyka.

Rejestracja w systemie ESTA ważna jest przez nieprzerwany okres dwóch lat. W tym czasie możemy wielokrotnie podróżować do USA bez dokonywania kolejnych rejestracji, za każdym razem przebywając tam nie dłużej niż 90 dni i we wskazanych wyżej celach. Rejestracja nie zwalnia nas natomiast z obowiązku posiadania ważnego paszportu (dowód osobisty nie jest wystarczającym dokumentem!).

Warto wiedzieć, że nawet rejestracja lub wiza nie dają nam gwarancji wjazdu na terytorium USA. Ostateczną decyzję podejmie urzędnik na granicy. Na szczęście dla podróżujących, odmowa wjazdu zdarza się niezwykle rzadko.

Na stronie https://wizaonline.pl/blog/esta-rejestracja-podrozy-do-usa/ znajdziemy odpowiedzi na najbardziej palące pytania odnośnie uzyskiwania wiz, a także rejestracji podróży do USA. Warto zapoznać się z tą procedurą szczegółowo, aby dopełnić wszelkich formalności i nie spotkać się z odmową wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Portal jest również dobrym źródłem wiedzy, jeśli chcemy dowiedzieć się więcej na temat zasad podróżowania, obostrzeń, opieki zdrowotnej czy możliwości uzyskania pozwolenia na pracę w USA. Przygotowanie się do wyjazdu warto zacząć od researchu tak, aby na miejscu nic nas nie zaskoczyło.