Elektroniczna księga wieczysta - jak się z nią zapoznać?

W Polsce elektroniczne księgi wieczyste są dostępne już od pewnego czasu. Dla osób kupujących mieszkanie na rynku wtórnym to duże ułatwienie - nie muszą one udawać się do sądu rejonowego, aby sprawdzić dokument prowadzony dla interesującej ich nieruchomości. Jak ustalić numer elektronicznej księgi wieczystej i gdzie zapoznać się z jej treścią?

Czym jest elektroniczna księga wieczysta?

Księgi wieczyste to publiczne rejestry prawne – dzięki nim można szybko sprawdzić stan prawny nieruchomości. Od 2003 r. w Polsce prowadzona jest informatyzacja ksiąg wieczystych. W konsekwencji aktualnie każda księga jest dostępna online w formie elektronicznej – stąd też wynika nazwa, czyli elektroniczna księga wieczysta.

Informatyzacja ksiąg wieczystych jest kluczowa nie tylko dla osób, które mają do czynienia z dokumentami związanymi z nieruchomościami (np. notariuszy, pośredników), ale również dla osób kupujących np. mieszkania. Możliwość zapoznania się online z treścią księgi wieczystej prowadzonej dla konkretnej nieruchomości to duże ułatwienie.

Jak jest zbudowany numer elektronicznej księgi wieczystej?

Każdej księdze wieczystej (bez względu na formę jej prowadzenia) nadawany jest indywidualny numer. Poprawny numer składa się z trzech części – schemat jest następujący: XXXX/XXXXXXXX/X. Poszczególne elementy wskazują kolejno:

oznaczenie sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą – to pierwsze cztery znaki, np. KA1K oznacza XI Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym Katowice Wschód,

numer księgi wieczystej – to kolejne 8 znaków, przy czym „stary” numer uzupełniany jest zerami, np. 11234 po konwersji księgi na wersję elektroniczną będzie prezentował się następująco 00011234,

cyfra kontrolna – to ostatni znak, który może przyjąć wartość np. 1 czy 9.

Jak dotrzeć do numeru elektronicznej księgi wieczystej danej nieruchomości?

Chcesz zapoznać się z księgą wieczystą prowadzoną dla mieszkania lub działki, które planujesz kupić? Nic prostszego – wystarczy, że poprosisz sprzedającego o numer KW. Ponieważ jest to podstawowy dokument prowadzony dla nieruchomości, sprzedawca nie powinien robić żadnych trudności.

Dysponując numerem księgi wieczystej, możesz przejść na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości. Znajduje się tam zakładka „Elektroniczne Księgi Wieczyste”. Aby zapoznać się z zawartością wybranej księgi, wystarczy tylko podać jej numer. Możliwe jest przeglądanie zarówno aktualnej treści księgi, jak i zupełnej treści księgi.

Nie masz możliwości uzyskania numeru KW od sprzedawcy nieruchomości? Żaden problem, korzystając z komercyjnych wyszukiwarek ksiąg wieczystych ustalisz numer KW na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki.

Jakie informacje zawiera elektroniczna księga wieczysta?

Zawartość elektronicznej księgi wieczystej nie różni się niczym od zawartości jej papierowego odpowiednika. Informacje podzielone są na cztery działy, zapoznać można się też z treścią okładki.

Działy księgi wieczystej:

Działy I-O i I-Sp – znajdują się w nich m.in. następujące informacje: numer działki, sposób korzystania z nieruchomości (np. działka budowlana) czy informacje o położeniu budynku (adres),

Dział II – jest przeznaczony na ujawnienie informacji o właścicielach i użytkownikach wieczystych nieruchomości,

Dział III – ujawnia się w nim m.in. służebności, np. służebność osobistą mieszkania, służebność przechodu przez działkę,

Dział IV – przeznaczony jest na wpis hipoteki.

Za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości można też składać wnioski o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (np. odpisu księgi wieczystej).