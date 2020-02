Czy warto zlecić ocieplenie stropodachu fachowcom?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Wiele prac budowlanych da się wykonać samodzielnie, co pozwala zredukować koszty. Oczywiście zawsze warto szukać oszczędności, jednak nie zawsze jest to w równym stopniu korzystne. Omawiamy kwestie związane z ociepleniem stropodachów i odpowiadamy na pytanie: czy lepiej przeprowadzić je samodzielnie, czy wezwać specjalistów?

Czym stropodach różni się od zwykłego dachu?

Dachy najczęściej są dwuspadowymi konstrukcjami. Taka budowa umożliwia swobodne zsuwanie się śniegu i deszczu. W przeciwieństwie do nich, stropodachy są nie mal zupełnie płaskie, z minimalnym spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody w pożądanym kierunku. Taka budowa eliminuje poddasze, co pozwala zyskać nieco przestrzeni użytkowej w stosunku do poddasza. Ocieplenie stropodachu przebiega inaczej, niż w przypadku skośnego dachu. Materiałem stosowanym w tym celu jest granulat wełny mineralnej lub celulozy. Obydwa stanowią bardzo dobrą izolację zarówno termiczną, jak i akustyczną. Przekłada się to na zwiększenie komfortu użytkowania budynku przez cały rok.

Dlaczego ocieplenie stropodachu wykonuje się granulatem?

Ocieplenie stropodachu, podobnie jak dachu skośnego, można wykonywać zarówno płytami z materiału termoizolacyjnego, jak i granulatu. Jakie są zalety wykorzystywania w tym celu granulatu?

W przeciwieństwie do płyt, granulat łatwo zastosować do budynku, który jest już używany. Nie jest wymagany generalny remont, potrzebne jest jedynie wywiercenie kilku otworów technicznych, przez które operator wpuści materiał izolujący. Docieplanie stropodachu granulatem trwa bardzo krótko, ponieważ granulat wpuszczany jest pod ciśnieniem za pomocą specjalnych dysz.