Czy można obliczyć ratę kredytu samodzielnie?

Wysokość raty kredytu to jeden z najistotniejszych parametrów, jaki bierzemy pod uwagę, zaciągając zobowiązanie. Jej kwota jest różna i zależy od wielu czynników. Na całe szczęście istnieje możliwość oszacowania miesięcznej raty. Czy można obliczyć ratę kredytu samemu?

Z czego składa się rata kredytowa?

Zaciągnięcie kredytu wiąże się ze stałymi opłatami w postaci miesięcznych rat. Warto mieć na uwadze, że kwota, jaką musimy spłacić, nie wynosi tyle, co pożyczyliśmy, a więcej. Dzieje się tak, ponieważ zostaje ona zwiększona o dodatkowe opłaty, które pobierają instytucje finansowej. W związku z tym rata miesięczna składa się z:

• Prowizji, czyli kwoty, jaką instytucje finansowe pobierają za udzielenie kredytu bądź pożyczki. Jej wysokość wynosi zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu procent,

• Oprocentowania nominalnego, które stanowi jeden z ważniejszych parametrów,

• Ubezpieczenia, które może być wymagane lub dobrowolne. Ubezpieczenie ma na celu zabezpieczyć kredytobiorcą przed zdarzeniami losowymi m.in. utratą pracy, chorobą czy śmiercią.

Oprócz wyżej wymienionych parametrów wysokość raty kredytu uzależniona jest od rodzaju rat. Mamy do wyboru raty malejące oraz raty stałe. Na kwotę pojedynczej raty, wpływa również ich ilość. Im jest ich więcej, tym rata jest niższa.

Czy można samemu obliczyć ratę kredytu?

Szacunkowa wysokość miesięcznej raty pozwala sprawdzić, czy mamy możliwość finansową, aby zaciągnąć zobowiązanie w kwocie, która nas interesuje. Ponadto łatwiej nam zaplanować wydatki, a także wybrać ostateczną kwotę kredytu. Jeśli chcemy poznać wysokość raty, możemy udać się do instytucji finansowej i poprosić o wyliczenie albo skontaktować się telefonicznie. Wymaga to jednak od nas mobilności oraz czasu.

Dlatego lepiej zrobić to samemu. Z pomocą przychodzi kalkulator kredytowy. To innowacyjne narzędzie, które w łatwy sposób pozwala oszacować wysokość raty zobowiązania. Co więcej, dostępny jest online. Większość finansowych ma je na swoich stronach, aby ułatwić szukanie ofert swoim potencjalnym klientów. Chcąc z niego skorzystać, musimy przygotować podstawowe informacje na temat zobowiązania, czyli:

• oprocentowanie,

• kwotę, jaką chcemy pożyczyć

• interesujący nas okres kredytowania

• prowizję.

Na podstawie tych danych, kalkulator kredytowy obliczy szacunkową wysokość raty. Dzięki temu możemy przeanalizować budżet oraz zastanowić się, czy stać nas na wzięcie zobowiązania w danej kwocie.

Czy warto korzystać z kalkulatora kredytowego?

Kalkulator kredytowy to doskonała opcja dla wszystkich, którzy myślą o zaciągnięciu kredytu. Pozwala w prosty sposób, bez wychodzenia z domu, sprawdzić orientacyjną wysokość raty. W ten sposób mamy pod kontrolą wszystkie wydatki i możemy zaplanować swój domowy budżet, uwzględniając zobowiązanie. Na korzyść przemawia również dokonanie wielu symulacji. W praktyce oznacza to, że możemy wpisywać różne dane, a na samym końcu wybrać tę opcję, która jest dla nas najkorzystniejsza. Co więcej, kalkulator kredytowy jest tak zbudowany, że mamy możliwość pozostawienia swojego numeru telefonu na stronie.

Jeśli to zrobimy, to pracownik z biura obsługi klienta danej instytucji finansowej, zadzwoni do nas, aby przedstawić ofertę kredytu. Oczywiście uwzględnione będą parametry, które wpisywaliśmy. Ponadto, kalkulator kredytowy online pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Nie musimy iść do banków czy firm pożyczkowych, stać w kolejkach czy dostosowywać się do godzin pracy. To bardzo wygodna opcja dla tych, którzy unikają wszelkich formalności.