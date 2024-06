Czy materiały budowlane będą tanieć? – Prawdopodobne prognozy

W ostatnich latach ceny materiałów budowlanych zmieniały się dynamicznie, rosnąc ponad wszelkie wyobrażenia. Wpływ na to miało wiele czynników, w tym krajowy i ogólnoświatowy kryzys. Co jednak istotne, w 2024 roku pojawiło się kilka zwiastunów poprawy sytuacji, co bez wątpienia ucieszyło niejednego inwestora. Jak wygląda sytuacja w rzeczywistości? Czy materiały budowlane będą tanieć? Dowiedz się już teraz!

Czy materiały budowlane będą tanieć? – Podstawowe informacje. Dynamika cen materiałów budowlanych – prognozy na 2024 rok. Ceny materiałów budowlanych przy zakupach przez internet.

Przy wysokich cenach materiałów budowlanych, przede wszystkim pamiętajmy, aby kupować je w renomowanych hurtowniach, jak Maldrew. To pierwsza i zdecydowanie najważniejsza zasada pozwalająca zminimalizować koszty, jednocześnie wyposażając się w jakościowe produkty. Nie zmienia to faktu, że obowiązkiem każdego inwestora, ale i innych uczestników rynku budowlanego, jest śledzenie aktualnych zmian w cenach materiałów, zwłaszcza w tak złożonych i trudnych czasach. A jak pokazuje praktyka, wiedza ta może się okazać kluczowa w planowaniu następnych posunięć.

Czy materiały budowlane będą tanieć? – Podstawowe informacje

Wzrost cen na rynku materiałów budowlanych spowodowały między innymi inflacja, wysokie koszty produkcji, ograniczony dostęp do danych produktów, jak i brak siły roboczej. Skumulowanie tych problemów zatrzęsło światem, w pierwszej kolejności uderzając oczywiście w portfele inwestorów.

W Polsce od początku 2024 roku obserwowaliśmy wyhamowywanie podnoszących się cen, a nawet w przypadku poszczególnych materiałów – spadki (to np. izolacje termiczne). Co prawda nieznaczne, bo ledwie o kilka punktów procentowych, lecz bezsprzecznie była to miła odmiana. Niestety wszystko wskazuje, że to jedynie chwilowa anomalia, wywołana również przez spadek zamówień w branży.

Dynamika cen materiałów budowlanych – prognozy na 2024 rok

Eksperci ostrzegają, że w przewidywalnej przyszłości należy się spodziewać ponownych wzrostów cen. Dlaczego? Otóż z kilku powodów.

W drugiej połowie roku naturalnie rozpocznie się wzmożony sezon budowlany i napływ inwestycji, w tym w sektorze publicznym i prywatnym. Pojawi się wysokie zapotrzebowanie na materiały, przez co ich cena musi się podnieść.

Ponadto polski budżet zasilą potężne pieniądze z Unii Europejskiej – poprzez odblokowanie KPO. I o ile jest to bardzo dobra wiadomość dla naszego kraju, popychająca do przodu gospodarkę, uruchamiająca tysiące zaplanowanych inwestycji, bez wątpienia będzie kolejnym czynnikiem podnoszącym ceny materiałów budowlanych i robocizny.

Ceny materiałów budowlanych przy zakupach przez internet

Odpowiadając więc na postawione pytanie, czy materiały budowlane będą tanieć – należy przyznać, że nie (a przynajmniej nie w dłuższej perspektywie). Co za tym idzie, musimy liczyć się z większymi kosztami między innymi budowy domu, ale również wzrostami cen na pierwotnym rynku mieszkaniowym.

Bynajmniej nie oznacza to, że nie możemy się w żaden sposób przygotować i spróbować zminimalizować wydatki. Jak zostało już wspomniane, zawsze pamiętajmy, żeby wybierać najlepsze hurtownie materiałów budowlanych, które same w sobie gwarantują korzystne stawki za jakościowe produkty, jednocześnie zapewniając szeroki do nich dostęp.

Co więcej, warto rozważyć zakupy przez internet, tym bardziej że renomowane marki nam to umożliwiają. To dodatkowa oszczędność przede wszystkim czasu – nie musimy nigdzie dojeżdżać, a wybór i porównywanie cen za poszczególne materiały jest o wiele prostszy.