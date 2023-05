Co to jest Krajowy System e-Faktur i faktura ustrukturyzowana?

Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy w Polsce mogą dobrowolnie korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który umożliwia wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych. Zgodnie z planami Ministerstwa Finansów, od 1 lipca 2024 roku KSeF stanie się obowiązkowy dla wszystkich podatników VAT.

Faktura ustrukturyzowana to trzeci rodzaj faktury obok faktury papierowej i elektronicznej. Została ona zdefiniowana w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Faktura ustrukturyzowana jest wystawiana i otrzymywana przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur poprzez oprogramowanie interfejsowe w formie elektronicznej i zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego. Jej format XML jest zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury (FA_VAT).

Krajowy System e-Faktur to system informatyczny, który umożliwia wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie i oznaczanie numerem identyfikującym faktur, a także weryfikację ich zgodności ze wzorcem. System analizuje i kontroluje także dane zawarte w fakturach. Odpowiedzialność za działanie systemu spoczywa na szefie Krajowej Administracji Skarbowej, który pełni jednocześnie funkcję administratora danych w systemie.

Wdrożenie obowiązkowego KSeF ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego, eliminację nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez szybszy i łatwiejszy dostęp do dokumentów. Dzięki KSeF instytucje finansowe będą mogły efektywniej kontrolować poprawność rozliczania podatku VAT, co zwiększy jego ściągalność, a budżet państwa wzrośnie.

Ministerstwo Finansów przewidziało także korzyści dla przedsiębiorców, a najważniejsze z nich to:

brak obowiązków związanych z JPK - nie ma konieczności pokazywania faktur sporządzonych w systemie KSeF na żądanie organów podatkowych w zakresie pliku JPK dla faktur (JPK_FA); szybszy zwrot VAT; możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania VAT w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiona zostanie faktura korygująca; brak konieczności wydawania duplikatów faktury ustrukturyzowanej.

Podsumowując, Krajowy System e-Faktur stanowi nowoczesną platformę, która umożliwi przedsiębiorcom wystawianie i otrzymywanie faktur. Wprowadzenie KSeF to przedsięwzięcie wymagające dostosowania wielu procesów i systemów, które w dłuższej perspektywie przyniesie wiele korzyści i usprawnień. Co istotne, organizacje powinny rozpocząć przygotowania do KSeF już teraz, aby zdążyć przed obowiązkowym terminem, czyli 1 lipca 2024 roku.

Niniejszy artykuł został opracowany przez redakcję portalu ZaufanyAdwokat.pl, którego misją jest szerzenie i promowanie świadomości prawnej w różnych obszarach prawa. Mamy nadzieję, że artykuł przyczyni się do zwiększenia świadomości na temat Krajowego Systemu e-Faktur. Pamiętajmy, że niniejszy tekst nie stanowi porady prawnej i w przypadku konieczności rozwiązania konkretnych problemów prawnych, zalecamy skorzystanie z usług specjalistów