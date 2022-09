Bez kosiarki ani rusz – zwłaszcza w ogrodzie. O niezbędnym sprzęcie ogrodowym

Trawnik ogrodowy jest dla wielu osób oczkiem w głowie. Przystrzyżony równo, niczym boisko piłkarskie stanowi swoistą wisienkę na torcie, jeśli chodzi o prezentację ogrodu. W tym celu wypada mieć odpowiedni sprzęt, jakim jest kosiarka ogrodowa. Maszyna ta jest niezbędna, jeżeli chcemy, by nasz ogród wyglądał jak z okładki najnowszego wydania magazynu dotyczącego aranżacji terenów zielonych. Niezależnie od metrażu trawnika, każdy właściciel ogrodu powinien mieć w swoim schowku te narzędzie. Bez kosiarki piękno ogrodu może zniknąć wśród szybko rosnących traw i chwastów – późniejsze doprowadzenie go do porządku często może okazać się zbyt kosztowne, finalnie nieopłacalne. Dlatego lepiej jest nie zaniedbywać trawnika, a zakupić kosiarkę na lata.

Ile rodzajów, tyle opinii. Charakterystyka dostępnych na rynku kosiarek

Jedną z najbardziej podstawowych grup są kosiarki elektryczne – pamięta je chyba każdy, kto kiedykolwiek zetknął się z dniem ogródkowych porządków. Kosiarki elektryczne obejmują sprzęty akumulatorowe, zasilane kablem elektrycznym oraz te hybrydowe, które cechują się pracą dzięki energii płynącej z akumulatora przy zasilaniu sieciowym. Moc silników takowych sprzętów nie przekracza 1600 W, zaś obudowy wykonywane są głównie z tworzyw sztucznych (choć w wielu centrach ogrodniczych znaleźć można kosiarki z aluminiową bądź stalową obudową). W większości kosiarek z grupy elektrycznej zamontowany jest rotacyjny nóż tnący, lecz znajdą się również modele z przyrządem bębnowym tnącym. Oczywiście, czym byłaby kosiarka elektryczna bez odpowiednich kół z regulacją wysokości. Są one wytrzymałe, jednak nie można powiedzieć, jakoby były wieczne. Po kilku sezonach koła należy poddać wymianie, po czym na nowo będzie można z nich korzystać. Kolejną grupą są kosiarki spalinowe, z którymi można pracować bez dostępu do sieci elektronicznej – ich zaletą jest duża moc, która pozwala na bardziej efektywną pracę nawet w ciężkich warunkach. Doskonale sprawdzają się one w przypadku ogrodów zaniedbanych, wymagających więcej pracy chociażby poprzez wybujałość traw i ilość dzikiej roślinności czy chwastów. Ich największa moc wynosi 6 KM z napędem. Zaś w przypadku kosiarek traktorowych wynosi około 18 KM. Traktorki są opcją dla właścicieli ogrodów o ogromnej powierzchni, dla których standardowe koszenie trawy byłoby prawdziwym kłopotem. Wyposażone w dwunożne kosiarki, zbierają trawę do dużego zbiornika, dzięki czemu problem z późniejszym grabieniem znika. Kosiarka to niemała inwestycja, jednak jest ona z czasem zwrotna. Szczególnie w sezonie wielkiego koszenia traw!

Kiedy przedmiot odmawia współpracy. Co zrobić z kosiarką, która przestała działać?

Pytanie te wydaje się mieć oczywistą odpowiedź, jednak coraz więcej osób wybiera zakup nowej kosiarki niż naprawę starej. Wiąże się to głównie z błędnym przekonaniem, że naprawa kosiarki będzie o wiele droższa, niż zakup kolejnego modelu. Często jest tak, że przekreśla się sprzęt, nie udając się do mechanika. To błąd! W rzeczywistości może chodzić o błahy powód, często niezauważalny dla oka osoby, która nie zna się na kosiarkach. Dlatego warto wpierw udać się do specjalistów z dziedziny naprawy sprzętu ogrodniczego, niż uprzednio wydawać jakikolwiek osąd. Jedną z polecanych firm jest Formur – w swojej ofercie posiada profesjonalny serwis kosiarek dla mieszkańców miasta Dębica i okolic. Więcej informacji o naprawie kosiarek znajdziesz pod linkiem https://formur.pl/serwis-kosiarek-naprawa.html. Eksperci służą radą i pomocą w przystępnej cenie, która z pewnością nie przekracza kosztów profesjonalnej, nowej kosiarki. Nie działaj pochopnie – możesz na tym stracić!