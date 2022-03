Aplikacja Kto dzwonił Infonumer

Telefony, które dostajemy od nieznanych numerów, to prawdziwa plaga. Dzwonią kilka-kilkanaście razy dziennie, a my ciągle zastanawiamy się "skąd oni mają mój numer?". To całkiem naturalne, że się nad tym zastanawiamy, ale równie naturalne jest to, że każdy ten telefon odbierze albo oddzwoni, a na pewno nie zablokuje po skończeniu rozmowy. A takie odbieranie telefonów jak leci, kiedy dzwoni do nas nieznany rozmówca, może być bardzo niebezpieczne, przed czym przestrzega również policja. Dlatego warto trzymać rękę na pulsie i sprawdzać każdy jeden nieznany numer telefonu, który próbuje się do nas "dobić". Jak zrobić to szybko i sprawnie? Sprawdźcie, mamy dla was dwa, niezawodne rozwiązania, które powinien stosować każdy.

Sprawdzaj nieznane numery

Zacznijmy może od najważniejszego - niezależnie od tego, kto do was dzwoni, powinniście dokładnie to sprawdzać. Problem mija, kiedy nasz telefon się rozdzwania i dzwoni do nas ktoś, kogo numer mamy zapisany w pamięci telefonu. Jeśli jednak jest to numer nieznany, trzeba uważać. O tym, dlaczego nie powinniśmy odbierać wszystkich połączeń jak leci powiemy później, ale teraz przedstawimy wam, jak się przed tym bronić. Opcje są dwie. Można sprawdzić nieznany numer na stronie, która jest do tego przeznaczona. I jest to banalnie proste, bo wystarczy, że wpiszecie w wyszukiwarkę "kto dzwonił", "czyj to numer", "co to za numer" i macie ich do wyboru, do koloru, a działanie bardzo podobne. W określone miejsce wpisujecie numer telefonu i dostajecie raport, z ocenami i opiniami internautów, którzy spotkali się z danym numerem. Na tej podstawie możecie podjąć decyzję.

Druga opcja jest jeszcze prostsza i przeznaczona dla użytkowników telefonów z Androidem. W sklepie Google Play możecie zainstalować specjalną aplikację, która będzie wyłapywała wszystkie nieznane numery i od razu, podczas dzwonienia, dostaniecie informacje o tym, jak internauci ocenili dany numer. Dzięki temu niemalże od początku wiecie, kto może znajdować się po drugiej stronie i nie musicie samodzielnie nic szukać. To rozwiązanie szybsze i wygodniejsze, ponieważ niemalże doraźne.

A po co to wszystko sprawdzać?

A no po to, że oszustów nie brakuje, a policja ostrzega. Oszuści znajdują coraz to nowsze sposoby na kradzież środków z naszych kont, kradzież wrażliwych danych. Doskonale wiedzą, co robić, aby dostać się do naszych pieniędzy. I najczęściej są to oszustwa telefoniczne. Jeśli więc chcecie być bezpieczni - musicie się jak najlepiej przygotować do tego, aby ochronić to, co dla was ważne. Dlatego polecamy raz jeszcze albo samodzielne sprawdzanie numerów, albo skorzystanie z aplikacji stworzonej przez stronę https://infonumer.pl, która zrobi to całkowicie za was. Uważajcie na siebie, bądźcie czujni i nie dajcie się oszukać! W końcu środków ostrożności nigdy za wiele.