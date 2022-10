Angielski dla 3-latka – czy to dobry pomysł?

Każdemu rodzicowi zależy na tym, by nauka jego dziecka była efektywna, skuteczna i jednocześnie dawała satysfakcję, która jak nic innego napędza do dalszego działania. Dlatego popularne staje się uczenie angielskiego dziecka, już od pierwszych lat jego życia, ale w sposób odpowiednio dopasowany do wieku. Jednak rodzi to również pewne obawy, czy wiek 3 lat to odpowiedni moment, aby zacząć taką przygodę z językiem angielskim?

Za wcześnie? Za późno? Kiedy zacząć przygodę z językiem angielskim?

Podstawowa zasada jest stosunkowo prosta – im wcześniej dziecko rozpocznie naukę języka angielskiego, tym lepiej. Umysł trzylatka jest jeszcze wyjątkowo neuroplastyczny, co oznacza, że chłonie przekazywane mu informacje jak gąbka. Wystarczy na chwilę się zatrzymać i uświadomić sobie, jak wielu rzeczy w tym czasie skutecznie uczy się maluch.

Czy to oznacza, że każdy trzylatek jest gotowy, aby pójść na kurs angielskiego dla dzieci w Sosnowcu? Nie, to kwestia różnych czynników, o których za chwilę. Warto jednak spróbować, jeśli okaże się, że dziecko wejdzie w tę nową sytuację, przyniesie to same korzyści dla jego nauki, a także da mu wiele przyjemności. W końcu angielski dla trzylatka to zupełnie inny model pracy niż ten, który kojarzymy ze szkoły.

Jak wygląda angielski dla trzylatka w Sosnowcu?

Dobre kursy angielskiego dla dzieci w Sosnowcu proponują naukę dostosowaną do możliwości uczniów w konkretnym wieku. Czego może się nauczyć trzylatek podczas takich zajęć? Będzie zapamiętywał pojedyncze słowa, ale to nie o to przede wszystkim na tym etapie chodzi. Liczy się kontakt z akcentem, melodią języka.

Różnego rodzaju zabawy muzyczne, a także ruchowe połączone z odpowiednio zaprojektowaną „dawką” języka angielskiego mogą się wydawać mało efektywne, w praktyce jednak w istotny sposób wpływają na dalszą naukę języka.

W znaczący sposób mogą ułatwić późniejsze nie tylko rozumienie coraz to trudniejszych komunikatów, lecz także pomóc w przełamywaniu lęku przez posługiwanie się językiem. Ważne jest jednak, aby w takim przypadku znaleźć szkołę, która ma program i metodę nauczania dostosowaną do wieku uczniów: https://earlystage.pl/pl/szkola/sosnowiec

Czy angielski jest dla każdego trzylatka?

Trzeba to wyraźnie powiedzieć, nie każdy trzylatek odnajdzie się na zajęciach angielskiego dla dzieci. I nie ma w tym nic złego. Tutaj decydować będą kwestie indywidualne. Nawet najlepsze zajęcia angielskiego, przygotowane przez profesjonalistów, mogą nie pomóc, jeśli dziecko nie jest gotowe wejść do grupy.

Oczywiście, możesz zrobić wiele, aby ułatwić mu taką inicjację: skorzystać z lekcji pokazowej, wybrać się wcześniej na wizytę do szkoły, pozwiedzać z dzieckiem przestrzeń. Jeśli jednak trzylatek nie czuje się dobrze w nowej przestrzeni, lepiej poczekać i podjąć próbę za rok lub w momencie rozpoczęcia nauki wczesnoszkolnej. Z pewnością nie warto robić w tym wieku nic na siłę, bo można w ten sposób zniechęcić dziecko. Warto jednak zadbać o to, by wejście na takie zajęcia maksymalnie oswoić wcześniej z dzieckiem: https://earlystage.pl/pl/kursy/angielski-dla-dzieci-3-6-lat