ZUS wysyła list do emerytów i rencistów - dwie decyzje w jednej kopercie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę listów do emerytów i rencistów. W jednej przesyłce pocztowej świadczeniobiorcy otrzymają decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. „trzynastki”. Akcja zakończy się w drugiej połowie maja tego roku.

- W najbliższych dniach i tygodniach emeryci i renciści w swojej skrzynce pocztowej znajdą list z ZUS, a w nim decyzję waloryzacyjną, czyli informację o jaką kwotę ZUS zwiększył im od marca emeryturę lub rentę. W przesyłce będzie znajdować się także informacja o przyznaniu i wypłacie w kwietniu tzw. „trzynastki”, czyli dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Podobnie jak w ubiegłym roku obie ważne dla świadczeniobiorców informacje znalazły się w jednym liście. To zmniejsza koszty wysyłki, która ma się zakończyć w maju.

Waloryzacja

W marcu tego roku ZUS podniósł 8,5 milionom osób wysokość świadczeń długoterminowych w związku z waloryzacją. Chodzi między innymi o emerytury, renty, renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Od 1 marca kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej wynosi 1338,44 zł i jest wyższa o prawie 90 zł od poprzedniej. Kwota minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła do 1003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrosło do 1350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny wzrósł do 256,44 zł.

13. emerytura

Dodatkowym wsparciem dla seniorów w czasach wysokiej inflacji jest tzw. trzynasta emerytura. W tym roku wnosi ona 1338,44 zł brutto. Ze świadczenia została pobrana jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł. W takiej sytuacji trzynastka netto wyniosła 1217,98 zł.

Zgodnie z przepisami, trzynastka przysługuje wszystkim, którzy mają na dzień 31 marca przyznane prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń w ZUS. Rozwiązanie to zostało zastosowane m.in. do emerytur i rent w systemie powszechnym, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.