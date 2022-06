ZUS wypłaca 500+ na nowy okres świadczeniowy

1 czerwca tego roku rozpoczął się nowy okres świadczeniowy „Rodzina 500 plus”, pierwszy obsługiwany wyłącznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Pieniądze trafiają już na konta rodziców

Nabór wniosków na okres od 1 czerwca br. do 31 maja 2023 r. rozpoczął się 1 lutego tego roku. ZUS zrealizował pierwsze przelewy 500+. W dwóch transzach do rodziców i opiekunów trafiło ponad 600 mln zł. Następne terminy wypłat świadczenia 500+ to: 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca.

- Świadczenie wychowawcze jest przyznawane do 31 maja każdego roku, jednak już wcześniej, od 1 stycznia ZUS przyjmował nowe wnioski o 500+, a ośrodki gminne lub powiatowe kontynuowały wypłatę świadczeń przyznanych w ubiegłym roku do końca okresu, na jaki je przyznały, czyli do 31 maja tego roku – przypomina Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Wniosek o świadczenie wychowawcze jest elektroniczny

Można go złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Natomiast rodzice, którzy mają PESEL, mogą także przesłać wniosek do ZUS przez portal Empatia lub swój bank. Pieniądze trafią wyłącznie na rachunki bankowe.

– Elektroniczne składanie wniosków to wygoda dla rodziców i opiekunów. Daje im to pełną swobodę w organizacji swojego czasu. To rodzice decydują, kiedy zasiądą przed komputerem, by przesłać elektronicznie dokument, nie są też ograniczeni żadnymi godzinami prac urzędów, bo wniosek o świadczenie można wysłać późno w nocy, jak i w środku dnia, a nawet w weekend – dodaje rzeczniczka.

– W przypadku, gdyby ktoś miał wątpliwości jak to zrobić, albo potrzebowałby pomocy, to zapraszamy do naszych ekspertów w ZUS, którzy pomogą, wyjaśnią, taką poradę można uzyskać także podczas e-wizyty – dodaje rzeczniczka.

Każdy uprawniony rodzic czy opiekun będzie mieć stały termin płatności. Będzie on przydzielany automatycznie i obowiązywał przez cały okres, na który zostało przyznane świadczenie wychowawcze. W przypadku, gdy płatność wypada na dzień wolny od pracy, środki zostaną przekazana dzień wcześniej.