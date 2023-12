ZTM: Zmiany rozkładów na Święta i większe pojazdy w sylwestra 

W świąteczne dni komunikacja miejska będzie funkcjonować inaczej niż zwykle. Pierwsze zmiany w rozkładach jazdy linii autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych zaczną obowiązywać już w Wigilię – 24 grudnia. Warte odnotowania jest zaplanowanie przez Transport GZM większych autobusów i tramwajów w sylwestra.

Okres od Wigilii do Święta Trzech Króli jest wyjątkowym, także w kwestii obowiązujących w komunikacji miejskiej rozkładów jazdy.

– Obowiązywanie specjalnych rozkładów jazdy, zawieszenie niektórych linii i większe pojazdy w noc sylwestrową to niektóre ze zmian, jakie wprowadzimy – zapowiada rzecznik prasowy ZTM Michał Wawrzaszek. – Zachęcamy pasażerów do tego, aby swoje podróże planować wcześniej. Godziny odjazdów najlepiej sprawdzać na naszej stronie internetowej przed wyjściem z domu na przystanek – podpowiada Michał Wawrzaszek.

Wigilia

W ten dzień obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w Wigilię. W praktyce oznacza to, że autobusy, tramwaje i trolejbusy będą jeździć podobnie jak w sobotę z uwzględnieniem tego, że od około godz. 16:00 na większości linii połączenia będą realizowane z coraz mniejszą częstotliwością. Do najważniejszych informacji należy również to, że niektóre linie zostaną zawieszone (tramwajowe 0, 23, 30, 41, 46 oraz autobusowe 142, 152, 203, 204, 205, 206, 232, 250, 288, 738, 750, 950) oraz to, że autobusy niektórych linii metropolitalnych (AP, M1, M2, M3, M4, M10, M11, M12, M25 i M101) będą kursować przez cały dzień.

Pierwszy i drugi dzień Świąt – 25 i 26 grudnia

W te dni najważniejszą zasadą jest obowiązywanie na liniach autobusowych, trolejbusowych i tramwajowych rozkładów jazdy ważnych w niedziele i święta. Wyjątki stanowią niektóre linie autobusowe oraz linia tramwajowa 23, które zostaną zawieszone. Na niektórych liniach autobusowych i tramwajowych będą obowiązywać rozkłady jazdy ważne w "święta szczególne".

Między Świętami a sylwestrem (27-30 grudnia)

Od 27 do 29 grudnia na wszystkich liniach Transport GZM obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w dni robocze (nieszkolne/niewakacyjne). 30 grudnia obowiązywać będą natomiast sobotnie rozkłady jazdy.

Sylwester

W większości przypadków autobusy, trolejbusy i tramwaje kursować będą zgodnie z rozkładami jazdy ważnymi w sylwestra. W praktyce oznacza to realizowanie połączeń zgodnie z sobotnimi rozkładami oraz ograniczanie liczby kursów od ok. godz. 18. Od tej reguły będą wyjątki – niektóre linie w ten dzień zostaną zawieszone, a na jeszcze innych obowiązywać będą niedzielne lub specjalne rozkłady jazdy.

Ważną informacją dla tych, którzy wybierają się na zabawy sylwestrowe, m.in. Sylwestrową Moc Przebojów w Katowicach, jest to, że 10 linii metropolitalnych AP, M1, M2, M3, M4, M10, M11, M12, M25 i M101 będzie kursować według sobotnich rozkładów jazdy, co w praktyce oznacza możliwość skorzystania z nocnych połączeń i bezpieczny powrót do domu po imprezach sylwestrowych.

Gdzie szukać szczegółowych informacji?

Szczegółowe informacje dot. zaplanowanych zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w okresie Świąt oraz w sylwestra dostępne są na stronie internetowej ZTM w zakładce Komunikaty.