Świąteczny prezent w Sosnowcu – nowy łącznik ulic Wiązowej i Grota-Roweckiego!

To już pewne! Powstanie nowe połączenie dla pieszych oraz kierowców pomiędzy ulicami Grota-Roweckiego oraz Wiązową.

Nowy łącznik ulic w Sosnowcu

– Każdy kto wybiera się na cmentarz czterech wyznań od strony ulicy Gospodarczej, wie jak trudno się tam dostać. Zaradzimy temu, wybudujemy chodnik z prawdziwego zdarzenia oraz dwukierunkową drogę – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Blisko 500-metrowy łącznik połączy dwie dzielnice Stary Sosnowiec oraz Pogoń. Dwukierunkowa droga poprowadzona będzie od istniejącego już ronda Gospodarcza/Grota Roweckiego poprzez ślepą drogę do skrzyżowania z ulicą Wiązową, gdzie powstanie zupełnie nowe rondo. Wzdłuż drogi po stronie cmentarza zostanie wybudowany chodnik. Całość będzie oświetlona. Remontem objęta będzie również cała ulica Sienna wraz z chodnikiem, łącząca się z ul. Ptasią oraz wjazdy wzdłuż łącznika i ul. Siennej.

Wykonawca na zadanie ma czas do końca pierwszego kwartału 2025 roku. Pierwsze siedem miesięcy to czas na wykonanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Koszt prac to 6,4 mln zł.