Zmień miasto nie wychodząc z domu!

Rusza IX edycja Budżetu Obywatelskiego w Sosnowcu. Dzięki dotychczasowym pomysłom za ponad 50 milionów zrealizowano prawie 250 projektów. W tym roku projekty można zgłaszać online.

Renowacje parków, place zabaw, skwery, nowe chodniki, siłownie pod chmurką, parkingi, a nawet tężnie solankowe – to wszystko powstało dzięki poprzednim edycjom Budżetu Obywatelskiego. We wtorek, 10 maja ruszyła jego IX odsłona.

– Jeśli mieszkaniec ma pomysł na zmianę swojego najbliższego otoczenia, może go po prostu zgłosić. Tym razem do dyspozycji sosnowiczan jest ponad 6,6 mln zł, a jak pokazują doświadczenia minionych lat, naprawdę warto to zrobić – tłumaczy Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Spośród 6,6 mln zł, milion to pula środków na projekty ogólnomiejskie.