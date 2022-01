Zmiany w Miejskim Zakładzie Zasobów Lokalowych

Wraz z nowym rokiem, Miejski Zakład Zasobów Lokalowych wchodzi w nowy czas. Na 20-lecie istnienia, zmienia się logo, ma się tez zmienić postrzeganie zakładu. Jednak co najważniejsze, przed firmą duże wyzwania inwestycyjne.

20-lecie Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu wielu osobom kojarzy się głównie z administracjami, które zarządzają budynkami mieszkalnymi. Choć przekonanie to nie jest błędne, to jednak nie oddaje tego, co na co dzień dzieje się w Zakładzie.

- Naszą misją jest skuteczna realizacja zaspakajania bieżących i przyszłych potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Sosnowca, ze szczególnym uwzględnieniem osób żyjących w niedostatku. Bierzemy sobie to do serca. Dlatego w 2022 roku, który jest dla nas jubileuszowy, ponieważ mija 20 lat istnienia MZZL, czeka nas mnóstwo wyzwań - mówi Rafał Łydek, dyrektor Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych.

Nadchodzący rok to przede wszystkim koniec kluczowych i niezwykle istotnych zadań

Budynki mieszalne przy ulicy Wierzbowej, Szczecińskiej i Sobieskiego zyskają nie tylko nowy wygląd, ale także ekologiczne ogrzewanie. - Żegnamy stare piece, tzw. kopciuchy. Mieszkańcy odczują zmiany, bo o ciepło będzie po prostu łatwiej, a co za tym idzie będzie bardziej ekologicznie. To dopiero początek, gdyż plany są większe - dodaje dyrektor Łydek.

W 2022 roku Zakład chce rozpocząć kolejne termomodernizacje kilku budynków mieszkalnych i stara się o dofinansowanie na ten cel ze środków zewnętrznych.

- To kilka miejsc na terenie miasta. Na razie nie chcemy zapeszać, ale jeśli otrzymamy środki, natychmiast przystąpimy do procedur, aby jak najszybciej rozpocząć prace - dodaje Jeremiasz Złotecki, zastępca dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych.

Rok 2022 to także zakończenie kluczowych inwestycji.

– Na finiszu jest budowa czterech bloków komunalnych przy ulicy Traugutta, w których będzie aż 88 mieszkań, w tym przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Na tym nie koniec, ponieważ MZZL planuje już budowę kolejnych budynków komunalnych. Projekt obejmuje osiem bloków - po cztery w drugim i trzecim etapie. W sumie dokumentacja dotyczy 172 mieszkań w podobnym standardzie - mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Kolejny rok to także nowe lokale dla przedsiębiorców.

- Dysponujemy szeroką bazą lokalowa w całym mieście. Nie da się ukryć, że zainteresowanie jest spore, ale myślę, że wielu przedsiębiorców znajdzie dla siebie lokale - zarówno w postępowaniu przetargowym, jak i poza przetargowym. Stawki są niezwykle konkurencyjne - przyznaje Rafał Mróz, zastępca dyrektora ds. gospodarowania zasobami.

Choć to ogromne inwestycje i przedsięwzięcia, to nie koniec zadań na 2022 rok.

- Przebudowa popularnej Patelni, dziesiątki, jak nie setki remontów i małych inwestycji częściej dostrzeganych przez lokalne społeczności, a także adaptacje nowych lokali dla rodzin zastępczych i podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz niedawno rozpoczęte testy i dalsze wprowadzanie wodomierzy przedpłatowych to wyzwania na najbliższy czas - zakończył dyrektor, Rafał Łydek.

Zakład chce także pokazać się z innej strony i zmienia identyfikację wizualną. Stary i wysłużony logotyp, zastępuje nowy. 20-lecie istnienia, odświeżenie wizerunku, ale przede wszystkim nowe pomysły i inwestycje to najważniejsze wyzwania na rozpoczęte 12 miesięcy.