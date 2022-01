Ciekawostki paleontologiczne w ramach Zagłębiowskiego Czwartku

Zagłębiowska Mediateka i Instytut Zagłębia Dąbrowskiego zapraszają na kolejny Zagłębiowski Czwartek, który tym razem zorganizowany zostanie w Pałacu Schoena - Muzeum w Sosnowcu (ul. Chemiczna 12).

Spotkanie odbędzie się 20 stycznia 2022 o godz. 17.00. Naszym gościem będzie dr Dawid Surmik, adiunkt Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, który wygłosi prelekcję zatytułowaną "Dawno temu, kiedy obszar Zagłębia Dąbrowskiego pokrywało morze – ciekawostki paleontologiczne". Wstęp wolny.

Dawno temu, kiedy obszar Zagłębia Dąbrowskiego pokrywało morze

Okazuje się, że na terenie Zagłębia znaleźć można m.in. hałdy złomu skalnego wydobywane z KWK Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu (flora karbońska), skamieniałości staroraków w osadach górnokarbońskich na hałdzie w Sosnowcu Zagórzu czy skamieniałości z czwartorzędu i innych epok na terenie kopalni piasku Maczki-Bór (ze względu na obecność głazów narzutowych). Wszystko to świadczy o tym, że... kiedyś nasze tereny miały dostęp do morza! Wszystkich zainteresowanych tematem serdecznie zapraszamy do Pałacu Schoena!