Zmiany w komunikacji miejskiej w Sosnowcu. Na ul. Małachowskiego wracają tramwaje

W Sosnowcu zmiany. Dobiega końca remont ulicy Małachowskiego, a tym samym szykuje się powrót tramwajów. Tym środkiem lokomocji pojedziemy już 4 września. Jednakże należy mieć na uwadze, że to jeszcze nie koniec przebudowy deptaka. Ruch tramwajów zostanie przywrócony, ale inwestycja realizowana przez miasto trwa.

Jak przyznaje rzecznik spółki Tramwaje Śląskie, realizacja inwestycji pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Małachowskiego od ul. Mościckiego do ul. 3 Maja w Sosnowcu” opóźniła się, jednakże teraz możemy mówić o jej finalizacji.

Tramwaje Śląskie realizowały przedsięwzięcie razem z miastem Sosnowiec.

– Nie chcemy dziś jednak wracać do tego, bo wreszcie jest dobra informacja! Układ torowy i sieciowy jest gotowy do obsługi ruchu tramwajowego, zatem – mimo że ulica Małachowskiego to wciąż plac budowy – wznawiamy ruch tramwajów! Apelujemy jednak do pasażerów, żeby zachowali ostrożność, gdyż prace budowlane będą nadal realizowane – zaznacza Andrzej Zowada, rzecznik spółki Tramwaje Śląskie S.A.