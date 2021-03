Zmiany i utrudnienia na sosnowieckich drogach

W Sosnowcu planowane są prace zarówno przy ulicy Piłsudzkiego jak i Małachowskiego Mogą występować utrudnienia w ruchu.

Utrudnienia na Piłsudskiego

22 marca, po porannym szczycie komunikacyjnym zamknięty dla ruchu zostanie fragment ulicy Piłsudskiego. Zmiana organizacji dotyczy odcinka od skrzyżowania z ulicą Kresową do ronda im. W. Bartoszewskiego, (pas w kierunku centrum Sosnowca) podyktowana jest pracami przy remoncie drogi. Przez przynajmniej dwa tygodnie cały ruch poprowadzony będzie nitką w kierunku Milowic.

Prace są następstwem uszkodzenia nawierzchni drogi, do którego doszło w czasie wymiany torowiska pomiędzy jezdniami. Drugi etap remontu ul. Piłsudskiego za blisko 1 mln zł wykonuje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z Katowic.

Zakres prac całego remontu obejmuje wymianę nawierzchni drogi i krawężników na ok. 1,5 km odcinku jezdni od wiaduktu nad trasą S86 do skrzyżowania z ulicą Sobieskiego i Kilińskiego.

- Tam, gdzie będzie podbudowa kamienna utraciła swoją nośność i występują spękania, firma zajmie się też jej wymianą. Wszystkie studnie, zasuwy, wpusty uliczne znajdujące się w jezdni trzeba będzie wyregulować - wyjaśnia rzecznik prasowy UM w Sosnowcu.

Ruszył remont ulicy Małachowskiego

Na dobre rozpoczęła się przebudowa torowiska tramwajowego i ulicy Małachowskiego. Z tego powodu wjazd w ulicę od strony skrzyżowania z ulicami Mościckiego i Kościelnej jest niemożliwy.

Aby umożliwić kierowcom dostęp do podziemnego parkingu na 50-metrowym fragmencie ulicy Małachowskiego, do bocznej odnogi al. Zwycięstwa wprowadzono ruch dwukierunkowy. Zatem dojazd do podziemnego parkingu możliwy jest jedynie poprzez boczną odnogę al. Zwycięstwa.

Torowisko powstające na fragmencie ulicy Małachowskiego od ul. Mościckiego do ul. 3 Maja wybudowane będzie w nowoczesnej konstrukcji płyt prefabrykowanych z elastycznym montażem szyn w komorach z wykorzystaniem mas zalewowych. Zmodernizowany zostanie też m.in.: układ zasilania, sieć trakcyjna i system oświetlenia ulicznego, a przebudowa obejmie również przystanek i instalacje podziemne

Ulica Małachowskiego w Sosnowcu w części przewidzianej obecnie do modernizacji ma zmienić się w deptak. Plany miasta w tym zakresie są bezpośrednio związane z inwestycją spółki Tramwaje Śląskie S.A., jednak w tym przypadku, zakres miejski ma być realizowany po zakończeniu prac torowych.