Złodzieje styropianu zatrzymani jeszcze tego samego dnia!

Sosnowieccy policjanci zatrzymali 4 sprawców kradzieży i paserstwa materiałów budowlanych, którzy m.in. w nocy z 2 na 3 maja ukradli styropian o wartości 2500 złotych zgromadzony w miejscu prowadzenia prac budowlanych przy ul. Kierocińskiej. Na poczet przyszłych kar śledczy zabezpieczyli ich pieniądze w gotówce.

Czterej mężczyźni w wieku 24,25,36 i 38 lat usłyszeli już zarzuty!

Z uwagi na rosnące ceny materiałów budowlanych, coraz częściej niestety zdarza się, że artykuły te padają łupem złodziei. Do jednej z takich kradzieży doszło w nocy z 2 na 3 maja na terenie wykonywanej termomodernizacji bloku przy ul. Kierocińskiej w Sosnowcu. Złodzieje ukradli zgromadzony na tym terenie styropian o wartości 2500 złotych. Policjanci szybko dotarli do sprawców. Już rano w dniu 03.05.20222 roku zatrzymali łącznie 4 mężczyzn w wieku 24,25,36 i 38 lat.

Zatrzymani 36-latek i 38-latek usłyszeli zarzuty kradzieży a dwaj pozostali - 24-latek i 25-latek zarzuty paserstwa. Skradziony styropian, odnaleziony na jednej z posesji w powiecie olkuskim, wrócił do właściciela, a na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli także pieniądze w gotówce należące do podejrzanych. Teraz przed śledczymi zadanie ustalenia, czy zatrzymani nie odpowiadają także za inne, podobne kradzieże. Może im grozić do 5 lat więzienia.