Złodziej roweru zatrzymany! To mieszkaniec Siemianowic Śląskich

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji I prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży, do jakiej doszło w dniu 24.06.2021 roku przy ulicy Pawiej w Sosnowcu. Sprawca wszedł do klatki i ukradł rower o wartości blisko 2500 złotych.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzuty. Może mu grozić nawet 5 lat więzienia. Jak się okazało, nie był to pierwszy raz, kiedy jego łupem padł rower.

Mieszkaniec Siemianowic Śląskich ukradł rower

Policja prosiła o pomoc w ustaleniu jego personaliów. W tej sprawie do komendy wpłynęło wiele informacji. Policjanci ustalili dane mężczyzny i dokonali jego zatrzymania. Okazał się nim 61-letni mieszkaniec Siemianowic Śląskich. Jak się okazało, nie jest to jego pierwsza kradzież tego typu dokonana w Sosnowcu. Przeciwko 61-latkowi w Komisariacie Policji III w Sosnowcu prowadzone jest już inne postępowanie, dotyczące również kradzieży roweru. Teraz mężczyzna odpowie za oba te czyny. Grozić mu może do 5 lat więzienia.