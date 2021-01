Zdążyć z pomocą w czasie mrozów - apel policjantów i kontrole pustostanów

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Noce są coraz chłodniejsze, a często temperatura spada poniżej zera. Może to szczególnie zagrażać życiu i zdrowiu osób bezdomnych. W okresie jesienno-zimowym wielu z nich umiera z powodu wychłodzenia organizmu. Policjanci każdego roku na bieżąco sprawdzają miejsca, w których osoby bezdomne próbują szukać schronienia. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, gdy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Oprócz numeru alarmowego 112 zachęcamy do korzystania z całodobowej, bezpłatnej infolinii 987, o której więcej informacji poniżej, oraz z policyjnej platformie Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Wraz ze spadkiem temperatury policjanci, wspólnie z innymi służbami i instytucjami, większą uwagę poświęcają kontroli miejsc, w których przebywają osoby bezdomne. Pustostany, działkowe altanki i klatki schodowe to miejsca, w których najczęściej szukają one schronienia przed zimnem. Niskie temperatury stwarzają zagrożenie nie tylko dla życia i zdrowia osób bezdomnych, ale również dla osób samotnych i w podeszłym wieku. Dotyczy to także osób nietrzeźwych, przebywających poza domem i narażonych na wychłodzenie organizmu. Oprócz niebezpieczeństwa związanego z narażeniem na niskie temperatury, osoby te często tracą życie w pożarach lub w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Zagrożeniem dla nich jest także stan techniczny budynków, w których przebywają. W większości przypadków są to pustostany przeznaczone do rozbiórki. Miejsca te sprawdzają mundurowi, których celem jest pomoc osobom potrzebującym, narażonym na działanie niskich temperatur. Apelujemy także o czujność do wszystkich, którzy mają kontakt z takimi osobami. W każdym takim przypadku alarmujmy odpowiednie służby!

Przypominamy, że co roku od 1 listopada do 31 marca działa specjalna, całodobowa infolinia, obejmująca teren całego województwa śląskiego, gdzie pod numerem telefonu 987 można uzyskać informację o możliwości pomocy dla osób bezdomnych. Informacje na temat pomocy bezdomnym można także znaleźć na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę

Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112, 997 lub 986, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.

Informację o osobach bezdomnych potrzebujących pomocy, można także przekazywać za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W tym celu prosimy o wybranie kategorii zgłoszenia o nazwie "Bezdomność". (Przypominamy, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997).