Zatrzymano seryjnego złodzieja!

Sosnowieccy policjanci poszukiwali mężczyzny, który włamywał się do różnych pomieszczeń i wykorzystywał nieuwagę zajętych osób, by kraść ich portfele bądź inne wartościowe przedmioty. Kiedy zatrzymali ujętego przez pracowników jednego ze sklepów mężczyznę, od razu wiedzieli, że mogą mieć do czynienia z poszukiwanym przez nich seryjnym sprawcą kradzieży.

Policjanci z Sosnowca zatrzymali seryjnego złodzieja

We wtorek 15 lutego pracownicy jednego ze sklepów spożywczych w centrum miasta zgłosili, że przyłapali na gorącym uczynku włamywacza. Ujęli mężczyznę, który podważył drzwi zaplecza sklepu, po czym usiłował ukraść znajdujące się tam portfele pracowników. Usiłował, bowiem pracownicy zauważyli i obezwładnili złodzieja. Przekazany w ręce policjantów, został zatrzymany.

Śledczy szybko zorientowali się, że 38-latek może mieć na sumieniu więcej tego rodzaju przestępstw

Podczas czynności przeprowadzonych w jego mieszkaniu co prawda nie znaleziono niczego podejrzanego, jednak podczas przeszukania przynależnej do niego piwnicy, śledczy znaleźli między innymi 3 rowery i znaczną ilość elektronarzędzi. Przeszukując ją policjanci szybko wyczuli również charakterystyczny zapach marihuany. Okazało się, że dochodzi z sąsiedniego pomieszczenia, które stale wynajmuje i użytkuje zatrzymany. Wewnątrz mundurowi ujawnili 5 krzaków konopi indyjskich.

Pośród elektronarzędzi ujawnionych w piwnicy policjanci szybko zidentyfikowali te, które zostały skradzione w wyniku włamania dokonanego niedawno do budynku Urzędu Miasta, skąd skradziono sprzęty należące do firmy remontowej, wykonującej tam prace remontowe. W toku dalszych czynności policjanci ustalili także, że 38-latek odpowiada również za kradzież elektronarzędzia, które zabrał z otwartego samochodu, wykorzystując chwilową nieuwagę jego właściciela.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał 4 zarzuty

Trzy z nich dotyczą usiłowania i włamań a czwarty nielegalnej uprawy marihuany. Może mu grozić nawet do 10 lat więzienia.

Śledczy podkreślają, że sprawa jest rozwojowa i możliwe jest, że w jej dalszym toku śledczy zgromadzą dowody na to, że zatrzymany dopuścił się większej ilości kradzieży z włamaniem. Wówczas usłyszy kolejne zarzuty.