Zapłać za mandat od razu. Każdy patrol ruchu drogowego na Śląsku ma terminal

Dostałeś mandat, za który chcesz zapłacić od razu? Przypominamy, że od lutego 2018 r. to żaden problem.

Patrole ruchu drogowego w całym kraju, w tym także na terenie województwa śląskiego zostały wyposażone w terminale płatnicze, dzięki którym za mandat można będzie zapłacić kartą.

Aby poprawić jakość i skuteczność w działaniu, funkcjonariusze systematycznie otrzymują nowoczesny sprzęt i wyposażenie do służby. W tym zakresie korzystają także z nowinek technicznych oraz zmian w przepisach. Ponieważ niemal każdy z nas posiada konto z kartą płatniczą, radiowozy śląskiej drogówki są wyposażone w mobilne terminale płatnicze. Terminale płatnicze pozwalają na bezgotówkowe uiszczanie grzywny nałożonej w drodze postępowania mandatowego w miejscu kontroli drogowej kartą płatniczą. Z pewnością jest to udogodnienie dla kierowców, którzy na miejscu będą mogli uiścić grzywnę. Wybór tej formy płatności będzie zależał od osoby ukaranej. Dotychczas osoba taka otrzymywała mandat karny kredytowany, co wiązało się m.in. z możliwym uiszczeniem opłaty poprzez Internet bądź tradycyjnie na poczcie. Cała czynność trwa bardzo krótko i nie różni się niczym od płatności za zakupy w sklepie. Osoba ukarana otrzymuje druk mandatu i potwierdzenie opłaty z terminala. Kierujący o możliwości skorzystania z tej formy zapłaty wypowiadają się przychylnie, zgodnie twierdząc, że obecnie większość opłat za rachunki i zakupy robią w formie bezgotówkowej.