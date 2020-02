Nowe bilety w taryfie ZTM. Co jeszcze ulegnie zmianie?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Bilety wieloprzejazdowe, ważny do północy bilet dzienny i spora obniżka cen biletów elektronicznych w taryfie odległościowej – to najważniejsze zmiany w nowej taryfie.

Do tego uproszczone nazwy biletów okresowych i nowy wzór w wersji papierowej.

Od początku marca wiele nowości w taryfie ZTM

1 marca 2020 r. zmianie ulegną przede wszystkim ceny, wygląd i rodzaje biletów. Pasażerowie będą mogli korzystać zarówno z biletów papierowych, jak i elektronicznych:

Wśród tych pierwszych znajdują się bilety:

jednorazowe/krótkookresowe : umożliwiają przejazd wszystkimi liniami komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM, z wyjątkiem przejazdów liniami ekspresowymi na lotnisko. Są to bilety: „ 1m/20min ”, „ 2m/40min ”, „ Sieć/90min ”, „ Bagażowy ”. Bilety te można kupować w wersji papierowej w kioskach, punktach obsługi, automatach biletowych oraz u kierującego pojazdem (wyłącznie bilet Sieć/90 min),

: umożliwiają przejazd wszystkimi liniami komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM, z wyjątkiem przejazdów liniami ekspresowymi na lotnisko. Są to bilety: „ ”, „ ”, „ ”, „ ”. Bilety te można kupować w wersji papierowej w kioskach, punktach obsługi, automatach biletowych oraz u kierującego pojazdem (wyłącznie bilet Sieć/90 min), średniookresowe : jest to bilet „ 24h + Lotnisko ” - ważny dwadzieścia cztery godziny, umożliwia przejazd liniami ZTM, w tym także liniami ekspresowymi na lotnisko oraz bilet „Dzienny ”, który uprawnia do przejazdu wszystkimi liniami ZTM do godziny 23:59 w dniu aktywacji, nie obejmuje on linii ekspresowych na lotnisko. Bilet na 24h+lotnisko w wersji papierowej można dostać w automatach biletowych oraz u kierującego pojazdami, ale wyłącznie liniami lotniskowymi (AP). Bilet "Dzienny" w formie wydruku dostępny jest wyłącznie w automatach biletowych,

: jest to bilet „ ” - ważny dwadzieścia cztery godziny, umożliwia przejazd liniami ZTM, w tym także liniami ekspresowymi na lotnisko oraz bilet ”, który uprawnia do przejazdu wszystkimi liniami ZTM do godziny 23:59 w dniu aktywacji, nie obejmuje on linii ekspresowych na lotnisko. Bilet na 24h+lotnisko w wersji papierowej można dostać w automatach biletowych oraz u kierującego pojazdami, ale wyłącznie liniami lotniskowymi (AP). Bilet "Dzienny" w formie wydruku dostępny jest wyłącznie w automatach biletowych, grupowe: bilety „Grupowe dla 5 osób” - na ich podstawie maksymalnie 5 osób może jednorazowo skorzystać z przejazdu liniami komunikacji ZTM. Bilety nie obejmują linii ekspresowych na lotnisko. Ten bilet w wersji papierowej można kupić tylko w automatach biletowych.

Biletami elektronicznymi będą:

jednorazowe/krótkookresowe: umożliwiają przejazd wszystkimi liniami komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM, z wyjątkiem przejazdów liniami ekspresowymi na lotnisko. Są to bilety „ 1m/20min ”, „ 2m/40min ”, „ Sieć/90min ”, „ Bagażowe ”. Warto pamiętać, że bilety jednorazowe elektroniczne są tańsze od swoich papierowych odpowiedników - kupując tę wersję można zaoszczędzić od 0,40 do 0,60 zł na jednym bilecie. Bilety strefowo-czasowe elektroniczne dostępne są na kartę ŚKUP oraz w aplikacjach mobilnych.

”, „ ”, „ ”, „ ”. Warto pamiętać, że bilety jednorazowe elektroniczne są tańsze od swoich papierowych odpowiedników - kupując tę wersję można zaoszczędzić od 0,40 do 0,60 zł na jednym bilecie. Bilety strefowo-czasowe elektroniczne dostępne są na kartę ŚKUP oraz w aplikacjach mobilnych. Duże zmiany wprowadzone zostały w taryfie odległościowej (opłata uzależniona od liczby przejechanych kilometrów) - znacząco ją obniżono. Przejazd na najkrószym odcinku to obecnie tylko 1,60 zł (0,80 zł bilet ulgowy). Opłatę w taryfie odległościowej można wnieść wyłącznie kartą ŚKUP - z elektronicznej portmonetki. Należy doładować konto karty wybraną kwotą, a przy wsiadaniu i wysiadaniu trzeba pamiętać o każdorazowym jej przykładaniu do czytnika. Wówczas zapłacimy tylko za przejechaną odległość,

(opłata uzależniona od liczby przejechanych kilometrów) - znacząco ją obniżono. Przejazd na najkrószym odcinku to obecnie tylko 1,60 zł (0,80 zł bilet ulgowy). Opłatę w taryfie odległościowej można wnieść wyłącznie kartą ŚKUP - z elektronicznej portmonetki. Należy doładować konto karty wybraną kwotą, a przy wsiadaniu i wysiadaniu trzeba pamiętać o każdorazowym jej przykładaniu do czytnika. Wówczas zapłacimy tylko za przejechaną odległość, średniookresowe: jest to bilet „ 24h + Lotnisko ” i „Dzienny ”. W wersji elektronicznej dostępne na kartę ŚKUP oraz w aplikacjach mobilnych,

” i ”. W wersji elektronicznej dostępne na kartę ŚKUP oraz w aplikacjach mobilnych, długookresowe: jest to bilet „ 7-dniowy ”, „ Miasto 30 ”, „ Miasto 90 ”, „ Sieć 30 ”, „ Sieć 90 ”, „ Sieć 120 ”, „ Sieć 30 Okaziciel ”. W przypadku tych biletów uproszczone zostały ich nazwy, obniżono także cenę najpopularniejszego 30-dniowego biletu obejmującego całą sieć ZTM. Do oferty wprowadzono także nowy bilet 120-dniowy. Bilety te umożliwiają przejazd wszystkimi liniami komunikacji zbiorowej ZTM (poza liniami ekspresowymi na lotnisko). Dostępne są wyłącznie na kartę ŚKUP,

”, „ ”, „ ”, „ ”, „ ”, „ ”, „ ”. W przypadku tych biletów uproszczone zostały ich nazwy, obniżono także cenę najpopularniejszego 30-dniowego biletu obejmującego całą sieć ZTM. Do oferty wprowadzono także nowy bilet 120-dniowy. Bilety te umożliwiają przejazd wszystkimi liniami komunikacji zbiorowej ZTM (poza liniami ekspresowymi na lotnisko). Dostępne są wyłącznie na kartę ŚKUP, nadal dostępne będą także bilety „ Lotnisko 30 ” i „ Lotnisko 90 ”, które uprawniają do przejazdu wszystkimi liniami ZTM, w tym ekspresowymi liniami na lotnisko, W ich przypadku również obniżone zostały dotychczasowe ceny. Dostępne są wyłącznie na kartę ŚKUP,

” i „ ”, które uprawniają do przejazdu wszystkimi liniami ZTM, w tym ekspresowymi liniami na lotnisko, W ich przypadku również obniżone zostały dotychczasowe ceny. Dostępne są wyłącznie na kartę ŚKUP, NOWOŚĆ! Bilety wieloprzejazdowe : oznaczone są symbolami: „W-20 ”, „ W-40 ”, „ W-80 ”. Uprawniają do określonej liczby przejazdów (kolejno dwadzieścia, czterdzieści lub osiemdziesiąt) przez 180 dni bez możliwości przesiadek. Dostępne wyłącznie na kartę ŚKUP.

: oznaczone są symbolami: ”, „ ”, „ ”. Uprawniają do określonej liczby przejazdów (kolejno dwadzieścia, czterdzieści lub osiemdziesiąt) przez 180 dni bez możliwości przesiadek. Dostępne wyłącznie na kartę ŚKUP. grupowe: są to bilety „Grupowe dla 5 osób”, w wersji elektronicznej dostępne w aplikacjach mobilnych oraz na kartę ŚKUP.

Kierujący pojazdami nadal będą sprzedawać bilety na trzy miasta lub 90 minut od momentu skasowania („Sieć/90min”).

Nowa taryfa to oferta przede wszystkim bardziej elastyczna i wprowadzająca mocniej zróżnicowany system opłat. Zachęcamy do testowania taryfy odległościowej, w której ceny zostały znacząco obniżone, a także do zapoznania się z nowo wprowadzonymi rozwiązaniami - biletem "Dziennym" (ważny do północy w dniu aktywacji) czy 120-dniowym, który osobom regularnie korzystającym z biletów okresowych pozwoli zaoszczędzić nawet do prawie stu złotych.

Z oferty wycofane zostają bilety z podziałem na trakcje (30-dniowy na autobus i trolejbus lub tramwaj). W zamian cena biletu 30-dniowego sieciowego na wszystkie środki transportu ZTM (autobusy, trolejbusy i tramwaje) zostaje nieco obniżona. Obniżone są również ceny biletów długookresowych lotniskowych.

Całkowita nowość w naszej taryfie to bilety wieloprzejazdowe - niewątpliwie najbardziej elastyczne z dostępnych biletów długookresowych. Każdy z nich jest ważny aż przez pół roku, pasażer sam wybiera, czy w tym czasie planuje wykonać 20, 40 czy 80 przejazdów. Ważność biletu kończy się w chwili wykorzystania wszystkich przejazdów lub po upływie 180 dni od daty zakupu. Korzystając z tych biletów, można zapłacić za jednorazowy przejazd już od 2,25 zł.

Również nowym rozwiązaniem są bilety grupowe. Od 1 marca grupa do 5 osób może kupić jeden bilet na przejazd jednorazowy - zarówno w automatach biletowych, jak i w wersji elektronicznej na kartę ŚKUP oraz w aplikacjach mobilnych. We wprowadzanym dokumencie uregulowano także zasadę sprzedaży biletów dla uczestników imprez kulturalnych, naukowych, oświatowych, sportowych i masowych.

Modyfikacji uległy nazwy biletów. Zostało to przedstawione poniżej:

Nazwa biletów zgodnie z taryfą obowiązującą do 29.02.2020r. Nazwa biletów zgodnie z taryfą obowiązującą od 1.03.2020r. >3m/90 Sieć/90min 24h Lotnisko 24h + Lotnisko A-7 7-dniowy SM/ATT 30 dni Miasto 30 SC/ATT 30 dni Sieć 30 SM/ATT 90 dni Miasto 90 SC/ATT 90 dni Sieć 90 SC/ATT 30 dni na okaziciela Sieć 30 Okaziciel SC/ATT Lotnisko 30 dni Lotnisko 30 SC/ATT Lotnisko 90 dni Lotnisko 90

Wraz z wejściem w życie nowej taryfy zaczną również obowiązywać nowe wzory jednorazowych biletów papierowych. Będą miały dotychczasowe rozmiary, ale będą wyglądały zupełnie inaczej - będą charakteryzować się orientacją pionową.

Papierowe bilety jednorazowe, zakupione przed 1 marca, po zmianie taryfy nie stracą ważności. Bilety te będzie można wykorzystać na dotychczasowych zasadach do 14 marca br. Po tym dniu również będą uprawniać do przejazdów, jednakże trzeba będzie każdorazowo do nich dokupić tzw. bilety uzupełniające o nominale 10 groszy – tak, aby sumaryczna cena biletów wcześniej zakupionych i uzupełniających, była zgodna z obowiązującą taryfą.