"Zakątek" uhonorowany Laurem Jakości w Opiece Senioralnej 2024

Dom Pomocy Społecznej “Zakątek” przy ulicy Andersa został uhonorowany Laurem Jakości w Opiece Senioralnej 2024. Wyróżnienie wręczono podczas odbywającej się w Poznaniu Gali Krajowego Kongresu Managerów Opieki Senioralnej.

Kongres zorganizowano pod patronatem honorowym Ministra do spraw Polityki Senioralnej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Nauki. Podczas kongresu w ramach wykładów i debat poruszono wiele ważnych tematów związanych m. in. z koordynacją opieki zdrowotnej, rehabilitacją poznawczą jako wsparciem w opiece senioralnej, czy innowacyjnymi rozwiązaniami wspierającymi opiekę nad osobami starszymi.

– Na podstawie szczegółowej analizy działalności domu Pomocy Społecznej przy ul.Andersa oraz pozyskanych informacji przez Komisję Akredytacyjną Krajowej Izby Menagerów opieki Senioralnej, DPS „Zakątek” otrzymał nominację do tego prestiżowego wyróżnienia. Nominacja została nadana w oparciu o uwzględnienie następujących kryteriów: dostępność do zróżnicowanych form aktywności, kwalifikacje personelu opiekuńczego, warunki bytowe mieszkańców, dostępność do opieki medycznej oraz fizjoterapii i rehabilitacji poznawczej, jakość usług o charakterze opiekuńczo – pielęgnacyjnym, przestrzeganie standardów dietetyczno-żywieniowych, dostępność form aktywizacji społecznej oraz podtrzymywanie więzi rodzinnych – mówi Ilona Osiak dyrektor DPS “Zakątek”.