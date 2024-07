Zagłębiowski Szlak Sportowy bogatszy o kolejny mural! Tym razem to siatkarka

15-metrowy, jaskrawy, żółto-czerwono-niebieski mural z wizerunkiem siatkarki ozdobił ścianę jednego z budynków przy ul. Kisielewskiego 23.

Sosnowiec z nowym muralem

To już piąty mural, który dołączył do grona pozostałych sportowców – koszykarza, szermierza, drużyny hokejowej i siatkarskiej, które razem tworzą Zagłębiowski Szlak Sportowy. To wspólna inicjatywa Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik" oraz sosnowieckiej Fundacji Dla Młodych, która opowiada o historii i ważnych osobach dla lokalnego sportu w Sosnowcu.

Zagłębiowski Szlak Sportowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik" sukcesywnie powiększa swój Zagłębiowski Szlak Sportowy, tworząc unikalną przestrzeń, która łączy sztukę z pasją do sportu. To innowacyjne podejście do miejskiej estetyki i dziedzictwa sportowego przekształca Sosnowiec w żywą galerię, gdzie każdy mural opowiada inną historię i celebruje różne dyscypliny sportowe. Dzięki temu mieszkańcy i odwiedzający mogą nie tylko podziwiać piękno i kreatywność lokalnych artystów, ale również odkrywać i doceniać bogatą sportową tradycję miasta.

- Zagłębiowski Szlak Sportowy to projekt, który rośnie wraz z naszymi ambicjami. Każdy nowy mural to kolejny krok w kierunku stworzenia interaktywnej trasy, która opowiada o bogatej historii sportu w Sosnowcu. Siatkarka na ul. Kisielewskiego przypomina o sukcesach lokalnych sportowców oraz stanowi integralną część naszego szlaku, który nie tylko upamiętnia, ale także motywuje i edukuje, czyniąc historię sportu żywą i dostępną dla wszystkich – mówi Maciej Adamiec, Prezes S.M. „Hutnik".

Każdy nowy mural to nie tylko dzieło sztuki, ale także stały element edukacyjny, który inspiruje i promuje aktywny tryb życia wśród mieszkańców Sosnowca. Szermierz, koszykarz, hokeiści oraz siatkarze to postaci, które znajdują się na muralach wchodzących w skład Zagłębiowskiego Szlaku Sportowego. W planach są już kolejne projekty.

S.M. „Hutnik" dla mieszkańców Sosnowca

Z myślą o urozmaiceniu mieszkańcom przestrzeni miejskiej S.M. „Hutnik" rozpoczęła już prace nad kolejnym muralem, który powstanie przy ul. Zielonogórskiej 29. Tym razem będzie on nawiązywał do wodnej aktywności sportowej i zawierał elementy związane z kajakami. Projekt ten jest częścią inicjatywy „Zielona Ławeczka", która ma na celu nie tylko estetyczne upiększanie przestrzeni, ale także tworzenie miejsc, gdzie mieszkańcy mogą odpocząć, cieszyć się naturą i aktywnie spędzać czas.

- Każda nasza inicjatywa jest realizowana z myślą o mieszkańcach Sosnowca. Chcemy, aby nasze działania przyczyniały się nie tylko do estetycznego wzbogacenia miasta, ale także do tworzenia przestrzeni, która sprzyja integracji, relaksowi i aktywnemu wypoczynkowi. Wierzymy, że takie projekty jak te murale, będą zachęcać do aktywności fizycznej i podkreślać znaczenie sportu w codziennym życiu – podkreśla Marcin Podsiadło, Zastępca Prezesa S.M. „Hutnik" i pomysłodawca Zagłębiowskiego Szlaku Sportowego.

Sosnowiec dzięki działaniom Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik" sukcesywnie przekształca się w miasto, które łączy w sobie sztukę i sport, tworząc unikalną przestrzeń dla mieszkańców i odwiedzających. Z każdym nowym muralem miasto staje się coraz bardziej kolorowym i dynamicznym miejscem, które z dumą prezentuje swoje sportowe i artystyczne oblicze.