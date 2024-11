Zagłębiowska Giełda Muzyczna powraca!

W niedzielę, 24 listopada od godz. 15.00 do 19.00 organizatorzy zapraszają do Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, Sosnowiec) na Zagłębiowską Giełdę Muzyczną, organizowaną przez sellmusic.eu!

Okazja nie tylko do nabycia prawdziwych perełek

Po długiej przerwie giełda wraca, stwarzając przestrzeń spotkań dla muzykomaniaków, gdzie oprócz zakupu nośników, można będzie, jak zawsze, porozmawiać o ulubionych zespołach, podzielić się odkryciami i spędzić czas w towarzystwie innych pasjonatów. Na miejscu znajdą się winyle, kasety i płyty CD – od klasyki rocka i jazzu po najnowsze hity, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Na giełdzie nie zabraknie kąsków, które z pewnością zachwycą każdego kolekcjonera i poszukiwacza muzycznych perełek. Wśród stoisk można będzie znaleźć limitowane edycje płyt, rzadkie winyle z lat 70. i 80., kasety, które od dawna zniknęły z rynku, oraz płyty CD, które stanowią prawdziwe skarby dla miłośników niszowych gatunków. To idealna okazja, by wzbogacić swoją kolekcję o albumy, które są trudne do zdobycia, a które staną się ozdobą każdej płytoteki.

W luźnej atmosferze wystawcy chętnie podzielą się swoją wiedzą o nagraniach, a stoiska pełne płyt i miejsce do odsłuchu sprawią, że poczujesz się jak w domu. Nie przegap okazji, by wrócić do niezwykłych brzmień analogowych i poczuć ducha prawdziwej giełdy muzycznej. Widzimy się 24.11.2024 w Sosnowcu!