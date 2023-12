Zagłębie Sosnowiec pójdzie pod młotek?

Pierwszy i drugi krok za nami, Rada Miasta zgodziła się na zbycie akcji Zagłębia Sosnowiec. Co dalej z klubem?

Zagłębie Sosnowiec na sprzedaż?

Prezydent Arkadiusz Chęciński podpisał niedawno - a dokładnie 23 listopada 2023 - wniosek do Rady Miejskiej w sprawie zbycia większości akcji klubu.

Wielu kibiców na to czeka. Wielu być może ma obawy. Dzisiaj podpisałem wniosek do Rady Miejskiej o wyrażenie zgody na zbycie akcji... Zagłębia Sosnowiec. Pierwszy ważny krok wykonany. Zostają negocjacje z zainteresowanymi inwestorami.

Radni wyrazili zgodę

Radni także wyrazili zgodę na zbycie akcji klubu, które są w rękach miasta. Prawdopodobnie w najbliższych tygodniach dowiemy się więcej w sprawie potencjalnych inwestorów, chętnych do zakupu sosnowieckiego klubu.

Sosnowieccy radni "za" wyrażeniem zgody na zbycie akcji spółki Zagłębie Sosnowiec. Teraz przychodzi pora na negocjacje. Oczywiście, jak już będziemy więcej wiedzieli, dam Wam znać. - czytaliśmy na profilu Arkadiusz Chęcińskiego 4 dni temu.

Co ciekawe, miasto, które jest właścicielem klubu, ma najprawdopodobniej zamiar dokonać sprzedaży nie więcej niż 90% akcji. To oznacza, że będzie w dalszym ciągu partycypować w rozwoju klubu i mieć wgląd w jego sytuację. Nie będzie jednak musiało go finansować w takim stopniu, w jakim zrobi to nowy właściciel.

Czy prywatyzacja klubu przełoży się na jego wyniki w rozgrywkach? Czas pokaże. Co Wy o tym sądzicie?