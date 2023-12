Policjanci z Sosnowca z wizytą w szkole podstawowej oraz przedszkolu!

W piątek policjanci z sosnowieckiej drogówki odwiedzili dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola z ulicy Zegadłowicza. Towarzyszyła im uwielbiana przez dzieci maskotka policyjna, Sznupek. Podczas zajęć w formie wspólnej zabawy dzieci miały okazję zdobyć podstawową wiedzę o bezpieczeństwie. Dowiedziały się, jak bezpiecznie przejść przez jezdnię, gdzie należy szukać pomocy w razie potrzeby oraz jak zachować się w przypadku kontaktu z nieznajomym.

Sosnowieccy policjanci o bezpieczeństwie z najmłodszymi

Policjanci zawsze chętnie korzystają z zaproszeń, by przeprowadzić zajęcia z dziećmi. To bowiem doskonała okazja, by od najmłodszych lat zwracać uwagę na bezpieczeństwo. Dzieci podczas zajęć prowadzonych w formie zabawy chętnie zadają pytania i chwalą się posiadaną już wiedzą.

Piątkowe zajęcia przebiegły w doskonałej atmosferze, do czego przyczyniła się również policyjna maskotka, Sznupek. Mundurowi opowiedzieli dzieciom, jak bezpiecznie przejść przez jezdnię, gdzie należy szukać pomocy w razie potrzeby oraz jak zachować się w przypadku kontaktu z nieznajomym. Dzieci dowiedziały się również, dlaczego warto nosić odblaski. Kolejne spotkania już niebawem.