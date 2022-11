Zaginął 51-letni Janusz Iwanow

Zespół Poszukiwań Wydziału Kryminalnego KMP Sosnowiec prowadzi czynności poszukiwawcze za zgłoszonym jako osoba zaginiona w dniu 03.11.2022 roku (faktyczne zaginięcie w dniu 16.10.2022 roku) 51-letnim Januszem Iwanow.

Zaginął Janusz Iwanow

Rysopis: wiek z wyglądu około 50 lat, wzrost około 180 cm, waga około 70 kg, włosy krótkie, siwe, blizna w okolicy czoła

Stwierdzony ubiór w momencie zaginięcia: brak możliwości ustalenia

Cechy charakterystyczne: brak przednich górnych zębów, blizna w okolicy czoła – brak bliższego opisu

W dniu 16.10.2022 roku Janusz Iwanow skontaktował się telefonicznie ze swoją partnerką przebywającą wtedy poza granicami Polski, poinformował ją, że wyjeżdża z Polski z kolegą do pracy na teren Szwecji, jednak nie podał żadnych bliższych okoliczności wyjazdu, jak i miejsca, gdzie będzie mieszkał, jak i pracował. Od tego czasu, do chwili zgłoszonego zaginięcia to jest do dnia 03.11.2022 roku nie skontaktował się z partnerką życiową, jak i z rodziną i żadną inną osobą. Nie ma możliwości nawiązania z nim kontaktu telefonicznego, a jego los jest nieznany. Fakt wyjazdu do pracy zaginionego potwierdził również jego współlokator, którego o tym poinformował.

Wszystkie osoby, które posiadają informacje w tej sprawie proszone są o kontakt z Zespołem Poszukiwań pod numerem telefonu 74 8521 307 lub 47 8521 315, Oficerem Dyżurnym Komendy pod numerem 47 8521 255 lub 47 8521 200 lub osobisty kontakt z najbliższą jednostką Policji.