Zespół Poszukiwań Wydziału Kryminalnego KMP Sosnowiec prowadzi czynności poszukiwawcze za zgłoszonym jako osoba zaginiona w dniu 25 października 2021 roku w KP III Sosnowiec (faktyczne zaginięcie 20.10.2021 rok) 29-letnim Piotrem Chojeckim.

Piotr Chojecki - rysopis

wiek: 29 lat, wzrost: 200 cm, tęgiej budowy ciała, włosy krótkie koloru ciemny blond, zarost na twarzy w postaci brody, oczy koloru niebieskiego, nos prosty, normalny, uzębienie pełne, ułamana lewa jedynka.

Znaki szczególne: Uzębienie - ułamana lewa jedynka

Posiadane przedmioty: telefon komórkowy, telefon wyłączony, porusza się pojazdem marki Alfa Romeo 156 koloru czarnego-typ kombi o numerze rejestracyjnym LZA 76914, pojazd posiada zarysowania na prawym błotniku

Ubiór: prawdopodobnie ubrany w czarno-zieloną bluzę z kapturem typu kangurka, bezrękawnik koloru czarnego z pomarańczową otoczką wokół suwaka, buty sportowe koloru białego z czerwonymi sznurówkami, skarpetki koloru różowego, spodnie dresowe koloru czarnego.

W dniu 25.10.2021 r. Klaudia Chojecka zgłosiła zaginięcie swojego męża, którego po raz ostatni widziała 19.10.2021 roku około godziny 15:00, kiedy przywiózł jej rzeczy do Szpitala w Katowicach, gdzie przebywała do 21.10.2021 roku wraz z ich wspólnym dzieckiem. Ostatni kontakt to wiadomość SMS otrzymana z jego numeru telefonu.

Wszystkie osoby posiadające w tej sprawie jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z Zespołem Poszukiwań KMP w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 8521 307 lub 47 8521 315, Oficerem Dyżurnym pod numerem 47 8521 200 lub 47 8521 255 lub osobisty kontakt z najbliższą jednostką Policji.