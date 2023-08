Za tydzień ruszają policyjne działania "Bezpieczna Droga Do Szkoły"

Przed nami ostatni tydzień wakacji. Po nim uczniowie wracają do szkolnych ławek. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, w pobliżu placówek oświatowych, należy spodziewać się większego ruchu zarówno samochodów, jak i pieszych. Aby ten czas dla wszystkich minął bezpiecznie policjanci prowadzić będą działania „Bezpieczna droga do szkoły”.

Bezpieczny powrót do szkoły

Policjanci ruchu drogowego już od kilku tygodni przygotowują się do powrotu dzieci i młodzieży do szkół. Aby uczniowie mogli bezpiecznie dojść do szkoły, a po zakończeniu lekcji wrócić do domu, mundurowi sprawdzają stan dróg, przejść dla pieszych i oznakowań w rejonie wszystkich miejscowych placówek edukacyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierują pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania.

Z kolei od 4 września policyjne patrole pełniące służbę w rejonach szkół, będą zwracać uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego, zarówno kierujących, jak i pieszych. Będą przypominać kierującym pojazdami o zachowaniu szczególnej ostrożności przed przejściem dla pieszych oraz w obserwowaniu drogi i jej otoczenia. Mundurowi zwrócą też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci.

Ponadto policjanci w pierwszych tygodniach września odwiedzą w szkołach podstawowych pierwszoklasistów, dla których rozpoczyna się nowy okres w życiu. Aby był bezpieczny, stróże prawa wspólnie z dziećmi omówią i wybiorą najwłaściwsze sposoby zachowań, zarówno na drodze, jak i w miejscu zamieszkania, placu zabaw, a także w kontakcie z osobami obcymi. Wskażą zagrożenia oraz sposoby pozwalające na ich uniknięcie.

Powracające po długiej przerwie dzieci i młodzież często zapominają o własnym bezpieczeństwie. Dlatego obowiązkiem nas dorosłych jest dbanie o ich bezpieczeństwo nie tylko w domu, szkole ale też na drodze.

Jeśli odwozisz dzieci, młodzież do szkoły pamiętaj o:

korzystaniu z pasów bezpieczeństwa oraz przewożeniu najmłodszych w fotelikach bezpieczeństwa lub innych urządzeniach przytrzymujących;

zatrzymaniu swojego pojazdu w miejscu dozwolonym, aby nie ograniczać widoczności innym kierującym oraz pieszym, którzy przechodzą przez jezdnię;

zachowaniu bezpieczeństwa podczas wysiadania dziecka z samochodu.

Policjanci apelują do rodziców, aby odpowiednio przygotowali swoje pociechy na ten ważny dla nich moment w życiu. Rozmawiajmy ze swoimi dziećmi i uczulmy je na sytuacje, które mogą im się przydarzyć w drodze do i ze szkoły.