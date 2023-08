Filmowe środy w Mediatece. Wrzesień z Jane Austen!

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza wszystkich stałych bywalców Filmowych śród w Mediatece oraz osoby, które dotąd nie miały okazji uczestniczyć w darmowych seansach, na kolejne filmowe perełki.

Jane Austen we wrześniu w Zagłębiowskiej Mediatece

Wrześniowe wieczory wypełnią nam kostiumowe melodramaty z nutką brytyjskiego humoru, czyli dwie adaptacje słynnych powieści Jane Austen oraz fabularyzowana biografia pisarki. Na ekranie pojawią się m.in. Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Donald Sutherland, Rosamund Pike, Judi Dench, Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Anne Hathaway, James McAvoy, Maggie Smith, Julie Walters. Wstęp wolny.

Seanse odbywać się będą o godz. 18.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, w trzy pierwsze środy września 2023 r. (6, 13, 20.09.2023).

Gdzie można sprawdzić tytuły poszczególnych filmów (tytuły nie są reklamowane w mediach ze względu na wymogi umowy licencyjnej)?

Na plakatach i ulotkach w Zagłębiowskiej Mediatece (ul. Kościelna 11).

Poprzez wysyłany regularnie newsletter (link do zapisu znajduje się na górze oraz na dole strony MBP).

Poprzez kliknięcie w napis REPERTUAR zamieszczony w artykule reklamującym seanse na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl i wpisanie aktualnego hasła dostępu. Pytania o hasło prosimy kierować na adres: kinga.baranowska@biblioteka.sosnowiec.pl, pod numer telefonu 693 266 411 lub do dyżurujących bibliotekarzy we wszystkich placówkach MBP. Podane hasło obowiązuje przez cały rok!

Wejście do Auli będzie możliwe na pół godziny przed seansem i kwadrans po jego rozpoczęciu. W Auli Zagłębiowskiej Mediateki obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia.

REPERTUAR:

6.09 – Klasyczna opowieść o miłości i wynikających z niej nieporozumieniach, osadzona w XVIII-wiecznej Anglii.

Pięć sióstr z Netherfield dorastało w przekonaniu, iż jedynym ich celem jest zdobycie mężów. Lecz jedna z nich, Lizzie, zna przynajmniej sto powodów, by nigdy nie brać ślubu. Kiedy jej matka dowiaduje się, iż bogaty kawaler, wraz z kilkorgiem przyjaciół, zamierza wynająć pobliski dworek, “węszy” znakomitą okazję znalezienia mężów dla swych córek. Zgodnie z planem, najstarsza z sióstr usidla panicza Charlesa. Ale gdy Lizzie trafia na przystojnego i snobistycznego dżentelmena, który zdaje się być dla niej idealną partią, jej sercem zaczynają targać nieznane i silne uczucia. Czy zdoła je pokonać i znaleźć powód do poślubienia ukochanego mężczyzny?

Gatunek: kostiumowy melodramat. Reżyseria: Joe Wright. Na ekranie: Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Donald Sutherland, Rosamund Pike, Judi Dench.

Czas pokazu – 2:07:00

13.09 – Historia miłosna będąca adaptacją mniej znanej powieści epistolarnej autorstwa Jane Austen – „Lady Susan”.

Po śmierci męża, zubożała lecz wciąż piękna i młoda Lady Susan, przyjeżdża do rezydencji swoich teściów, by przeczekać plotkarską burzę, której stała się bohaterką. Mając opanowaną do perfekcji sztukę uwodzenia, planuje znaleźć odpowiednią partię nie tylko dla uroczej córki-jedynaczki, ale i dla siebie. O pomoc zwraca się do swej przyjaciółki Alice, jednakże dwóch niezwykle przystojnych i przebiegłych zalotników ma zamiar pokrzyżować plany intrygantekŚ

Gatunek: kostiumowy melodramat. Reżyseria: Whit Stillman. Na ekranie: Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Tom Bennett.

Czas pokazu – 1:32:00

20.09 – Historia romansu młodej Jane Austen i Toma Lefroy’a, który stał się inspiracją do napisania najsłynniejszych powieści pisarki.

Młoda Jane ma literackie ambicje i wierzy w prawdziwą miłość. Jej rodzice oczekują jednak, by córka wyszła za mąż za kogoś, kto zapewni jej i rodzinie godziwy byt. Kiedy Jane spotyka młodego, pewnego siebie Irlandczyka, Toma Lefroy’a, jego intelekt i arogancki styl bycia wzbudzają w niej wielką ciekawość, która stopniowo przeradza się w gorące uczucie. Niestety rodziny zakochanych są przeciwne temu związkowi, co zmusza ich do podjęcia trudnych decyzji.