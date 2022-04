XXI Festiwal "Sosnowieckie Dni Muzyki Znanej i Nieznanej"

Szema Israel w ramach XXI Festiwalu Sosnowieckie Dni Muzyki Znanej i Nieznanej.

Bohaterem filmu dokumentalnego "Szema Israel" jest wybitny artysta plastyk Jakub Zim, urodzony w 1920 roku w Sosnowcu. Razem z rodziną mieszkał przy ulicy Targowej, w żydowskiej dzielnicy miasta. Studiował malarstwo i grafikę, ale wybuch II wojny światowej zmusił go do przerwania edukacji. W sierpniu 1943 roku hitlerowcy zlikwidowali getto w Sosnowcu, a większość Żydów wywieźli do Oświęcimia. Trafili tam rodzice Jakuba i jego brat Samuel. Jakuba wysłano do żydowskiego obozu pracy w Annaberg (przy Górze św. Anny), a w 1944 roku przeniesiono do obozu w Blachowni Śląskiej, gdzie spotkał młodszego brata Natana. Bracia przeżyli tragiczny Marsz Śmierci do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, gdzie doczekali wyzwolenia w kwietniu 1944 roku. Po wojnie wyjechali do Palestyny. W Jerozolimie Jakub powrócił do przerwanych studiów plastycznych na Bezalel Academy of Arts and Design. Jego twórczość plastyczna obejmuje rysunki, grafikę, ilustracje książkowe i malarstwo. Zim stworzył wizerunek izraelskich banknotów, projektował znaczki pocztowe i pamiątkowe medale. Reminiscencje Holocaustu można znaleźć w jego dziełach malarskich. Ma na swoim koncie wiele wystaw zbiorowych i indywidualnych oraz liczne nagrody.

"Szema Israel" zabiera widzów w filmową, historyczną podróż w towarzystwie Jakuba Zima. Artysta odwiedza miejsca swojej młodości i opowiada o przedwojennym życiu społeczności żydowskiej oraz jej tragicznych losach podczas okupacji.

21.04.2022 godzina 19.00

Sala Widowiskowo - Koncertowa MUZA

ul. Warszawska 2, Sosnowiec

Bilety dostępne:

online na stronie www.kiepura.pl

w kasie biletowej ECK, ul. Będzińska 65

w kasie biletowej MUZA, ul. Warszawska 2

