Wystawa prac uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu oraz Zespół Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej serdecznie zapraszają do Galerii „Pod Świetlikiem” Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, do zwiedzania wystawy prac uczniów dąbrowskiego „Plastyka” - „go!lem”. Ekspozycja plakatów inspirowanych twórczością Stanisława Lema będzie udostępniana od 6 grudnia 2021 do 28 stycznia 2022, w godz. otwarcia instytucji. Wstęp wolny.

"go!lem" - wystawa prac uczniów

Wystawa prezentuje plakaty filmowe, które powstały w pracowni projektowania graficznego Zespołu Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej. Uczniowie realizowali projekty w ramach zarówno prac dyplomowych, jak i zadań semestralnych.

Dąbrowski "Plastyk" jako jedyna szkoła w Polsce uczy sztuki witrażu, a jako jedna z dwóch - szkła artystycznego. Instytucja na przestrzeni 40 lat historii wzbogaciła swoją ofertę o pracownię grafiki warsztatowej na wysokim poziomie i projektowania graficznego, wpisującego się w trendy współczesnej sztuki użytkowej. Tradycja i sztuki współczesne, rzemiosło i dizajn - ścierają się w jednym budynku przy ul. Kosmonautów 8.