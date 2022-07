Wystawa malarstwa Stelli Kostyły "Przestrzenie"

Zagłębiowska Mediateka zaprasza na wystawę malarstwa młodej artystki – Stelli Kostyły! Wernisaż wystawy „Przestrzenie” odbędzie się 14 lipca 2022 o godz. 18.00 w Pasażu Zagłębiowskiej Mediateki. Ekspozycję będzie można zwiedzać w godzinach otwarcia placówki w terminie 14.07 – 16.09.2022. Wstęp wolny.

Cykl obrazów PRZESTRZENIE (zapomniane) jest częścią mojego dyplomu artystycznego na poziomie studiów magisterskich, który obroniłam w 2021 roku. Malarstwo sztalugowe jest dla mnie najbardziej wyzwalającą i swobodną formą wyrażania myśli plastycznej. Jest to cykl malarski, w którego skład wchodzi sześć obrazów w formacie 100 cm x 100 cm. Każdy z nich powstał przede wszystkim przy użyciu farb akrylowych, jednak wprowadziłam również dodatkowe media, testowane wcześniej na mniejszym formacie - do stworzenia niektórych elementów użyłam akwareli, a także kredek akwarelowych, czy permanentnych mazaków w kilku odcieniach. W mojej sztuce zależy mi na osiągnięciu efektu zaplanowanego, przemyślanego i kontrolowanego dynamizmu - efekt końcowy, który można zobaczyć na każdym z płócien powstał dzięki nałożeniu na siebie odpowiedniej ilości barw - tworzących przestrzenie - o różnym poziomie przezroczystości. W moim odczuciu tworzenie autorskiego obrazu na płótnie jest czymś więcej niż tylko realizowaniem konkretnej koncepcji w ustalonym porządku. W procesie pracy z farbą i płótnem widzę większy cel niż jedynie (i aż!) zaspokojenie estetycznych potrzeb odbiorcy. Każdy powstały obraz jest fizycznym, uprzedmiotowionym wyrazem emocji towarzyszących mi w danym czasie, jest dla mnie pewnego rodzaju zapisem danego okresu, fragmentem, który oddaje ze swojego wnętrza. PRZESTRZENIE (zapomniane) odnoszą się do niepowtarzalności każdej powstałej plamy, ulotności minionego czasu, który zamknęłam w tych płótnach – S. Kostyła