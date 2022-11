Wystawa malarstwa Ewy Białeckiej w Zamku Sieleckim. Sprawdź do kiedy potrwa!

Sosnowieckie Centrum Sztuki Zamek Sielecki zaprasza na wystawę Beaty Ewy Białeckiej "Obraz jako najwyższy stopień uwagi. Malarstwo".

Wernisaż z oprowadzaniem autorskim: 18.11.2022 r., godz. 18.00. Wystawa trwa do 15.01.2023 r.

O autorce

Beata Ewa Białecka - urodzona w 1966 roku w Mikołowie. Absolwentka Wydziału Malarstwa Sztalugowego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego (1992). Nagrodzona złotą odznaką Primus Inter Pares ASP w Krakowie (1992). Stypendystka krakowskiej ASP (półroczna rezydencja, Syke, Niemcy, 1991), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1999), Prezydenta Miasta Gdańska (2005, 2017, 2022) oraz Marszałka Województwa Pomorskiego (2006, 2008, 2011, 2018). Nominowana do Paszportu „Polityki” w kategorii Sztuki Wizualne (2007) oraz do Sovereign European Art Prize (2008). Laureatka Nowych Tendencji w Malarstwie Polskim 2, BWA Bydgoszcz (2011). Laureatka Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 6. Triennale Sacrum „Sztuka wobec zła”, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie (2006) oraz Grand Prix 21. Festiwalu Współczesnego Malarstwa Polskiego, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (2006). Wyróżniona w 36. Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa Współczesnego „Bielska Jesień”, Galeria Bielska BWA (2003) oraz przez redakcję kwartalnika „Artluk” Sztuka na spad (2010). Nominowana do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2016 (2017) oraz do Pomorskich Sztormów, plebiscytu „Gazety Wyborczej” Trójmiasta oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (w kategorii Człowiek Roku w Kulturze, 2019). Laureatka Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2018 (Gdańsk, 2019). Nominowana do Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego za rok 2021 (2022).