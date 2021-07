Wystawa Jadwigi Mitko-Rudź w Centrum Sztuki

Sosnowieckie Centrum Sztuki zaprasza na wystawę Jadwigi Mitko-Rudź pt.: "Cisza dobra, cisza zła". Instalacja graficzna, video-art, performance.

Wystawa czynna od 16 lipca do 29 sierpnia 2021 r.

Wernisaż 16 lipca 2021 r. o 18.00

Autorskie cykle artystyczne Jadwigi Mitko-Rudź spojone refleksją nad kategorią ciszy, są przede wszystkim zaangażowane w problematykę odmiennego stanu percepcji rzeczywistości, jakim jest zaburzenie ogólnorozwojowe zwane autyzmem. Tytuł wystawy Cisza dobra, cisza zła jednoznacznie wskazuje na bipolarne możliwości ukryte w rdzeniu kategorii, jaką jest milczenie. Mitko-Rudź opowiada o obu odsłonach milczenia. W przeważającej części prezentowanej wystawy artystka „omawia” destrukcyjne działanie ciszy (to w przypadku prac bezpośrednio dotyczących zaburzenia autyzmu). Niemniej, wskazuje również na pozytywną stronę doświadczania odosobnienia, w którym dojść może do transformacji osobowości (którą artystka rozumie jako „powrót do samego siebie” lub jako doświadczenie mistyczne). Oba warianty milczenia posiadają pewną wspólną tajemnicę - w gruncie rzeczy stanowią doświadczenie „niewypowiedziane”.

Jadwiga Mitko-Rudź

Jadwiga (Jagoda) Mitko-Rudź - absolwentka Instytutu Sztuki, Wydziału Artystycznego Uniwersy­tetu Śląskiego w Cieszynie, kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. W 2005 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem ze specjalizacji grafika warsztatowa, pod kier. dr. hab. Jarosła­wa Skutnika. Od 2018 roku doktorantka na macierzystej uczelni pod opieką artystyczno-naukową prof. dra. hab. Krzysztofa Kuli. Tworzy instalacje, obiekty, sztukę wideo oraz performance. Zajmuje się grafiką warsztatową oraz cyfrową. Członkini Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 2019 roku kuratorka Galerii KLATKA na Wy­dziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Inicjatorka cyklu wystaw o nazwie „Kwestia czasu” oraz kuratorka trzech wystaw zbiorowych. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również praca arteterapeutyczna z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Mieszka w Katowicach.