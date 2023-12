Wystawa 90 lat hokeja w Sosnowcu. Przyjdź na wernisaż!

Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu zaprasza na wyjątkową wystawę "W ślad za krążkiem. 90 lat hokeja w Sosnowcu. 1933-2023", organizowaną z okazji 90. rocznicy powstania hokejowej sekcji Zagłębia Sosnowiec. To wyjątkowe wydarzenie jest hołdem dla drużyny, która jest dumą naszego miasta i pięciokrotnym mistrzem Polski. Wernisaż odbędzie się 21.12.2023 o godzinie 18.00, potrwa do 25.02.2024 r.

Wystawa powstała z inicjatywy Krzysztofa Wojtanowskiego – kronikarza sosnowieckiego hokeja. Jego pasja i zaangażowanie pozwoliły zgromadzić cenne pamiątki, które teraz będą dostępne dla fanów hokeja.

Podczas wystawy, odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć nie tylko fotografie i afisze, ale także dokumenty, które ukazują historię zagłębiowskiej drużyny. Nie zabraknie również przedmiotów bezpośrednio związanych z hokejem – kijów, krążków, koszulek, pucharów i odznaczeń. Każdy z nich opowiada swoją historię i jest świadectwem sportowego ducha, który od lat unosi się nad Sosnowcem.

Celem wystawy jest upamiętnienie bogatej tradycji hokejowej w Sosnowcu oraz oddanie hołdu duchowi drużyny, tworzonemu nie tylko przez zawodników i działaczy, ale także przez kibiców. To oni wspólnie tworzą tę wyjątkową atmosferę i pasję, która od lat jest nieodłącznym elementem sosnowieckiego hokeja.

Zachęcamy więc wszystkich miłośników sportu, historii oraz lokalnych tradycji do odwiedzenia tej niezwykłej wystawy. To doskonała okazja, aby lepiej poznać historię naszego miasta i jego sportowe dziedzictwo, a także oddać hołd tym, którzy przyczynili się do budowania hokejowej tradycji w Sosnowcu. - czytamy na stronie UM Sosnowiec.