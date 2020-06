Wyposażenie od Ikei dla sosnowieckiego Centrum Pediatrii

3 oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży w województwie śląskim otrzymają nowe wyposażenie. W tym gronie znalazło się Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.

W ramach akcji #PomagamyRazem IKEA i Ingka Centres we współpracy z partnerami, m.in. z Rzecznikiem Praw Dziecka, przekażą do 37 oddziałów psychiatrii dla dzieci i młodzieży w całej Polsce około 30 tysięcy produktów wyposażenia wnętrz o łącznej wartości ponad 1,6 mln złotych.

W związku z pandemią wszyscy znaleźliśmy się w nowej, trudnej rzeczywistości. Powinniśmy zatem pamiętać o tych, którzy potrzebują wyjątkowej opieki, uwagi i zrozumienia – o dzieciach i młodzieży. W szczególnie ciężkim położeniu są zwłaszcza dzieci, które wymagają diagnozy i leczenia w oddziałach psychiatrycznych, ponieważ z powodu pandemii COVID 19 w znacznym stopniu miały ograniczony bezpośredni kontakt ze swoimi rodzinami.

W ramach akcji #PomagamyRazem, IKEA, wspólnie z Rzecznikiem Praw Dziecka i Ingka Centres oraz pozostałymi partnerami: Fundacją Medicover , Raben Logistics Polska, Centrum Dystrybucji IKEA oraz FM Logistic dociera z pomocą materialną do szpitali i oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w całej Polsce, przekazując produkty.

Dom to niezwykle ważna przestrzeń dla IKEA. Powinien być ostoją bezpieczeństwa i rozwoju. Tymczasem epidemia koronawirusa – i związana z nią często długotrwała izolacja – negatywnie wpłynęły na zdrowie psychiczne wielu osób, w tym dzieci i młodzieży. Zobowiązaliśmy się jako biznes odpowiedzialny społecznie, wesprzeć lokalne społeczności w trudnościach wynikających ze skutków pandemii. Szpitalne oddziały psychiatryczne są ważnym elementem powrotu do zdrowia dla wielu pacjentów, a nam zależy na tym, by dzieci i rodzice spędzali w nich konieczny czas w jak najlepszych warunkach. Dlatego #PomagamyRazem – zaznacza Katarzyna Dulko-Gaszyna, Dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Retail.