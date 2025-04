Wydarzenia kulturalne i wielkanocne – co warto zobaczyć i gdzie się wybrać [18-25.04]

Stand-upy, koncerty, spektakle, a do tego śmigus-dyngus i polowanie na czekoladowe jaja! Kultura i rozrywka łączą siły w dniach 18–25 kwietnia. Sprawdź zestawienie imprez i wydarzeń, które warto wpisać do kalendarza!

Okres świąteczny - brak zaplanowanych wydarzeń

Chorzów

Wielka Wyprawa po Czekojaja

Na Stadionie Miejskim w Chorzowie rozpocznie się jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tej wiosny – Wielka Wyprawa po Czekojaja. Organizatorzy zapraszają wszystkie dzieci - emocji i czekolady nie zabraknie!

Na wydarzeniu pojawi się sam Hazok – Wielkanocny Zając! Przywiezie ze sobą furę czekoladowych jajek, które rozda najmłodszym. Uwaga: Hazok to zając w rozjazdach – kto pierwszy, ten lepszy! Spóźnialskich czeka widok tylko jego puchatego ogonka z oddali.

Godz. 10:00, Stadion Miejski

Okres świąteczny - brak zaplanowanych wydarzeń

Chorzów

Wielka wodna bitwa w 7 lokalizacjach

Zgodnie z tradycją, Śmigus-Dyngus to dzień radości, śmiechu i oczywiście... lania się wodą! Chorzów przygotował dla mieszkańców aż 7 lokalizacji, w których odbędą się wodne potyczki. W każdej z nich w innym czasie – tak, by można było odwiedzić kilka miejsc i dobrze się wyżyć!

Prawdziwą atrakcją będzie beczkowóz ChŚPWiK, czyli mobilna stacja doładowywania „amunicji” wodnej. Każdy uczestnik będzie mógł uzupełnić swój zbiornik – czy to w formie sikawki, wiadra czy butelki. Organizatorzy zachęcają, by przynieść własne „uzbrojenie” i przygotować się na dynamiczną i pełną śmiechu zabawę.

Godz. 11:00 – 17:30, lokalizacje znajdziesz na poniższym plakacie

Żory

Żorska bitwa wodna

Nie ma lepszego sposobu na spędzenie Lanego Poniedziałku, niż udział w Żorskiej Bitwie Wodnej! Impreza będzie pełna atrakcji! Od 12:00 będzie można podziwiać strażackie eksperymenty z wodą i ogniem oraz wziąć udział w warsztatach udzielania pierwszej pomocy. Będą także wozy i sprzęt strażacki, stanowiska promocyjne OSP oraz spotkanie z Pożorkiem - maskotką żorskich strażaków.

Imprezę zakończy wielka Bitwa Wodna, w której mieszkańcy zmierzą się ze strażakami!

Godz. 12:00, Park Cegielnia

Chorzów

Występ "Ze Sztuką Mi Do Twarzy"

Prawdy o człowieku zapisane w podaniach i wierzeniach ludowych. Czy siły nadprzyrodzone ingerują w życie ludzi? Kto odpowiada za bezwzględną sprawiedliwość w świecie? Jak literatura i poezja ludowa tłumaczy takie zjawiska.

Scenariusz i prowadzenie Nina Siwy

Godz. 18:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Chorzów

Phillip Bracken z zespołem - trasa koncertowa promująca nowy album Forces

Wiosną 2025 roku Phillip Bracken wraz z zespołem wyruszają w trasę promującą ich drugi album zatytułowany FORCES. Krążek zapowiada eklektyczną podróż przez dźwięki i emocje, a pierwszy singiel, Let's Hang Back – oniryczna alt-folkowa ballada – już zdobył uznanie zarówno fanów, jak i krytyków. Utwór wyróżnia się delikatną, intymną atmosferą, która doskonale wprowadza w klimat całego albumu. Let's Hang Back zyskał dodatkową popularność dzięki temu, że pojawił się w popularnym serialu Netflixa Idź przodem, bracie. W serialu obok niego znalazł się także inny utwór Brackena – Sugar, pochodzący z jego debiutanckiego albumu WOLF AHEAD TIGER BEHIND. Nadchodząca trasa koncertowa będzie doskonałą okazją, by usłyszeć na żywo pełne pasji kompozycje z nowej płyty Brackena, jak i jego starsze utwory.

Godz. 19:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Ruda Śląska

Katarzyna Piasecka – Stand Up

Katarzyna Piasecka w premierowym programie stand-up comedy „Ukąszona”. Nowe historie, nowe spostrzeżenia i kawał śmiesznego programu. Wszystko w niezmiennie charyzmatycznej, bezpośredniej i bezkompromisowej formie. Podczas wieczoru wystąpi również support.

Godz. 18:00, Dom Kultury Bielszowice

Chorzów

Spektakl taneczny dla dzieci "Leśne przygody Jasia i Małgosi"

Niezwykła opowieść o dwójce dzieci, które pomimo biedy i niedostatku wiodły szczęśliwe życie z mamą i tatą w małej chatce pod lasem. Jednak pewnego dnia popołudniowa wycieczka do lasu wywróciła ich codzienne życie do góry nogami.

Na scenie oprócz Jasia i Małgosi zobaczymy także przepiękne rusałki, leśne elfy i wiele innych niezwykłych, bajkowych postaci, a także groźną, demoniczną i pełną charyzmy czarownicę, w którą wcieli się Maja Opalińska. Tytułowych bohaterów zagrają: Natalia Matejczyk i Arkadiusz Mikolasz.

Godz. 12:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Ruda Śląska

Kabaret Zdolni i Skromni "Da Się Zrozumieć"

W tym programie wszystko będzie nowe!

Skecze nowe, piosenki nowe, zapowiedzi nowe. Jak zawsze znajdzie się co najmniej jeden śląski skecz o przygodach Sztefy i Brajana. Jak zawsze historie będą bliskie prawdziwemu życiu. Jak zawsze wszyscy będą Zdolni i Skromni.

O czym będzie program? O tym, że w tych nieszczęsnych czasach pełnych podziałów, kłótni i nieporozumień, „da się zrozumieć” drugiego człowieka. Nieważne, czy jest Ślązakiem, Czechem, mechanikiem, dekarzem, urzędnikiem.

Nieważne na kogo głosuje i z kim śpi. Odrobina dobrej woli i wszystko „Da się zrozumieć”.

Godz. 17:30 i 20:30, Dom Kultury Bielszowice

Świętochłowice

"Przedwiośnie – pejzaż śląskich zmian w interpretacji malarzy Grupy Janowskiej" – wernisaż

W Grupie Janowskiej tworzą nietuzinkowi pasjonaci o niebywałej motywacji, zacięciu do malarstwa oraz innych form tej sztuki. Artyści miłujący swoją pasję, dostrzegający piękno swojej małej i dużej ojczyzny oraz przenoszący swoje wizje na płótno.

Tematyka prac członków grupy skoncentrowana jest w głównej mierze na swoistej indywidualnej interpretacji lokalnych klimatów.

Śląsk, ale nie tylko pokazywany jest najczęściej w całej różnorodności, zaczynając od portretu śląskiego pejzażu przemysłowego, najczęściej kopalń i hut, poprzez familoki i otaczające ich place, architekturę miejską, naturę i scenki rodzajowe, aż po kompozycje z przesłaniem, w których autorzy powierzają nam swoje osobiste odczucia i przemyślenia.

Godz. 17:00, Centrum Kultury Śląskiej

Chorzów

Spektakl "Rodzina Kerwoodów"

Wiosenny ranek, dwupiętrowy dom, sympatyczny Tom, bystra Linda. Przed nimi ważny dzień, lekki stresik wisi w powietrzu, ale są w tym razem i bardzo się kochają – co może pójść nie tak? Oczywiście wszystko, zwłaszcza gdy jeden z braci Kerwood akurat wpada oddać kluczyki do wana, a drugi – wyświadczyć bliskim przysługę.

Tam, gdzie normalny człowiek powie: „Nie no, bez przesady, aż tak źle nie będzie”, mistrz farsy rzuci: „Patrz i ucz się” i sypnie garścią nonsensów prosto w twarz. Ledwie się widz otrzepie, a tu przykrywa go lawina abstrakcyjnych gagów i nie wiadomo do końca, czy jeszcze się śmiać, czy już płakać.

Nikt tak dziś nie pisze dialogów, nie podkręca tempa, nie odwraca kota ogonem, jak panowie Ray i Michael Cooney. „Rodzina Kerwoodów” to jeden wielki szał kreacji – skąpany w oparach absurdu, z akcją wartką, że strach okiem mrugnąć, z przeinteligentnym tekstem i szerokim polem do aktorskich popisów.

Godz. 18:30, Teatr Rozrywki

Chorzów

Spektakl "Serce dziewiczej puszczy"

Pokaz przedpremierowy spektaklu ”Serce dziewiczej puszczy” Lekkiego Teatru Przenośnego.

Rzecz dzieje się w bardzo głębokim średniowieczu, gdzie wre walka dobra ze złem. Źli są niezwykle okrutni, ale dobrym też niczego nie brakuje. Krótko mówiąc, zbrodnie i polityka.

Godz. 19:00, Chorzowskie Centrum Kultury

Cieszyn

Igor Kwiatkowski w programie "Introwertyk"

Nowy program INTROWERTYK „W swoim 3 solowym programie INTROWERTYK Igor porusza takie wątki jak bigos w kinie, czarodziej w kuchni, politycy czytają bajki, dlaczego nie powinno się zwiedzać świata, jak to jest być introwertykiem w gorącej wodzie kąpanym i jak podrywa się małe Myszki, Misie i Kaczki"

Godz. 19:00, Teatr im. Adama Mickiewicza

Gliwice

Tymon Tymański – koncert

Tymon Tymański jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów alternatywnych. Tymański, lider Kur i Miłości, Tymon & The Transistors i Mu – songwriter, wokalista, multi-instrumentalista, prozaik aktor i reżyser filmowy – od wielu lat pracuje nad scenicznym aktem solowym, który przyjął formę improwizowanego standupu, okraszonego wszechstronnym muzycznym recitalem.

Godz. 20:00, Cechownia Gliwice

Gliwice

Spektakl "Serce w nerce"

Błyskotliwa, nasycona emocjami komedia, która w nieoczywisty sposób ukazuje odcienie miłości i partnerstwa. Spektakl pełen inteligentnego humoru, zaskakujących zwrotów akcji i dialogów, które bawiąc, zmuszają do myślenia.

Andrzej, od wielu lat szczęśliwy mąż Katarzyny, to architekt, który właśnie realizuje największe zawodowe marzenie. Tego wieczoru zapraszają do siebie przyjaciół – Szczepana i Dianę – na uroczystą kolację. Miała to być zwyczajna, miła okazja do wspólnego świętowania. Nikt nie planuje rozmawiać o tym, czy frazes „kocham cię tak bardzo, że oddałbym ci nerkę” mógłby mieć pokrycie w ich czynach, aleąŚ taka rozmowa pojawia się mimochodem. I uruchamia lawinę zabawnych potyczek słownych, skrywanych kłamstw i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Godz. 19:00, Scena Gliwicka 120